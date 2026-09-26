Paunović: Kad svi dignu ruke od nas, kad je naš ponos izazvan, mi se vratimo

Očekuje selektor da njegov tim bes, glad i ostale naglašene emocije nakon poraza iz četvrtka veče pretvori u dobru energiju za narednog protivnika.

„Fudbal se igra kada si gladan, besan, u onoj meri da to pretvoriš u energiju iz koje će da dođu preokret ili rezultat. Fudbal su takve situacije, gde kada ekipa trpi, kada je pod opsadom, jedan start igrača podigne publike na nogu i tim krene napred u sledećoj akciji“, pričao je Paunović na današnjoj konferenciji za novinare.

Selektor je istakao da događaji iz istorije našeg naroda mogu da budu, u neku ruku, putokaz ekipi u ovom teškom trenutku.

„Do dobre igre se nekad dolazi kroz teške procese. Kada je naš ponos izazvan, kada svi dignu ruku od nas ili znate kakva je istorija našeg naroda – kada smo izgnani, mi se vratimo! Možda je prerano da govorim da je ovo takav momenat, ali svaki put kada izgubim utakmicu osećam se kao da treba da krenem ispočetka, da treba da zaslužim novu priliku“.

Osvrnuo se Paunović još jednom na meč protiv Grčke u kojem njegov tim nije dobro izgledao na terenu, iako je poveo već u 4. minutu.

„Uvek ćemo stvari da gledamo sa pozitivne tačke gledišta. Imali smo na terenu mnogo talenta i igrače spremne da u svakom trenutku odgovore zadacima. Pokazali smo zajedništvo i upornost. Ali, Grčka je dominirala više nego što smo planirali da joj prepustimo. Dali smo joj inicijativu, bilo je teško do kraja poluvremena da se vratimo, u nastavku smo bili ravnopravniji. Moramo da budemo konstantniji, da imamo manje intervale između naših akcija u napadu. Bilo je i u defanzivi stvari i principa o kojima smo pričali na sastanku, bilo je momenata gde smo mogli bolje da reagujemo. I ono što je jako važno protiv Holandije, moramo da popravimo duel igru“.

Još jednom je Paunović naglasio da je ovo tek početak procesa.

„Sve se protiv Grčke završilo u našem šesnaestercu, a moglo je u njihovom, pa da sada budemo prvi na tabeli. Ali, opet ne bih bio zadovoljan, jer smo mi svesni naših problema. Moramo da budemo objektivni. Početak je Lige nacija, početak naše rekonstrukcije, moramo da budemo svesni da je ovo poligon u kojem moramo da radimo i neko čistilište u kojem ćemo se sresti i sa neprijatnim situacijama i sa teškim protivnicima“.

Ne razmišlja selektor Srbije o plasmanu Orlova na kraju Lige nacija.

„Nismo pravili nikakve predikcije. Nisam planirao osvajanje tri boda ili boda, jer znam kako u fudbalu stvari mogu da se okrenu. Ali, ova utakmica jeste bila ključna po pitanju početka i zbog toga što smo igrali kod kuće“.

Holandija, rival u nedelju veče (18.00), ima još veću specifičnu težinu na fudbalskom nebu nego Grčka.

„Holandija je ekipa koja poseduje tehnički i fizički kvalitet da igra u visokom ritmu, sa preciznim napadačkim fudbalom i jako je koncentrisana na tranzicije, bilo kada izgubi loptu ili je osvoji. Tu prave najveću prevagu i spremni su da momentalnu reaguju. Igraju najviše na krilima, jedan na jedan, ali kroz dodavanja, pasove unapred jako brzo dolaze u 16 metara. Imaju automatizme od ranije, a jako su opasni iz prekida, protiv Nemačke su do svake lopte prvi došli“, naglasio je Paunović.

Pričao je selektor o Luki Joviću, koji je promašio protiv Grčke veliku šansu za 2:0.

„Prvo što sam mu rekao je da zaboravi tu situaciju. Golgeteri žive za momente kada će ući u seriju i kada će svi da slave te pogotke i da govore „kakav majstor“. Moramo da budemo strpljivi sa napadačima. Pogotovo u utakmicama u kojima nismo dovoljno ugrozili protivnika, nismo Joviću doneli dovoljno lopti. Verujem u Luku, poznajem ga još dok je bio u reprezentaciji do 17 godina“.

Jedno od pitanja za Paunovića je bilo i da li će Srđan Babić dobiti priliku u predstojećim utakmicama.

„On je fantastičan momak, imao je peh da se povredio, malu duži period je bio odsutan i jako sam se obradovao kada je počeo da igra. I on je u grupi igrača koje poznajem od njihovih početaka i mogu da poredim kakvi su sada u odnosu na to kakvi su nekad bili. Babić mnogo voli reprezentaciju, svoju zemlju, svoj narod i mnogo nam donosi na stabilnosti, ali i svojim kvalitetima, pogotovo za ove četiri utakmice da nam pomogne. Mi već sada vidimo kako će svim ekipama biti teško da rasporede opterećenje, a da ujedno ne izgube kvalitet i da ostvare rezultat“.

Imao je selektor ujedno poruku za sve igrače koji nemaju naročito veliku minutažu u kliubovima.

„Važno je da shvatimo da mi u reprezentaciji imamo limitirano vreme. Poziv se zaslužuje u klubu. Neću da pričam o tome kako bi neko trebalo da razmišlja, ali ako ne igraš u klubu, moraš da shvatiš poruku. Ne mora baš sve da ti se kaže“, naglasio je Veljko Paunović.