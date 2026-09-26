Zašto baš Filadelfija? Lebron otkrio šta ga je povuklo među Seventisikserse

Sada je, u razgovoru sa Stivom Nešom u podkastu "Mind the Game", prvi put detaljnije objasnio šta ga je odvelo baš u Pensilvaniju. Kako je otkrio Kralj, jedan deo razloga je Tajriz Meksi. Njih dvojica imaju dugogodišnji odnos, imaju istog agenta, a Lebron nije krio koliko ceni ono što je upoznao kod jednog od lidera Siksersa.

"Moj odnos sa Tajrizom Meksijem prevazilazi teren. Jednostavno volim sve kod njega. Svakog dana je isti i nema promena, a to je veoma retko u sportu, očigledno još i ređe u životu. Uvek sam govorio o tome kakva je osoba, a naravno znamo i šta donosi na košarkaškom terenu", rekao je Lebron.

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Meksi nije ostao samo razlog zbog kojeg je Filadelfija bila privlačna. Naime, kada je postalo jasno da se Džejms neće vraćati u Lejkerse, košarkaš Siksersa brzo je prešao i u ulogu regrutera.

"Kada sam postao slobodan igrač i kada smo odlučili da obavestimo Lejkerse da se neću vraćati, bio je jedan od prvih koji me je pozvao".

Dolazak Džejlena Brauna dao je celoj priči dodatnu težinu. Lebron je istakao da posebno ceni njegov pristup igri na obe strane terena, kao i način na koji Braun razmišlja o košarci i stvarima van terena. Ipak, možda najzanimljiviji deo njegovog objašnjenja odnosio se na Džoela Embida.

Kamerunac sa američkim pasošem je tokom karijere osvojio MVP priznanje, bio najbolji strelac lige i osvojio olimpijsko zlato zajedno sa Džejmsom nakon što ga je ovaj ubedio da ne prihvati poziv reprezentacije Francuske već izabere SAD. Kako Filadelfiju još nije uspeo da odvede dalje od druge runde plej-ofa, Embid je postao Lebronov drugi mamac, odnsono jedan od najvećih izazova koji ga je privukao u novi klub.

"Uradio je sve u našoj ligi, a jedino što nije uradio jeste da osvoji šampionat. Želim da pokušam da mu pomognem da dođe do prvog", nije krio Džejms svoje namere.

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On je celu priču povezao i sa "Procesom", pojmom koji praktično prati Embida i franšizu još od njegovog dolaska u Filadelfiju. Taj proces traje više od decenije, ali Fila nije uspela da napravi značajniji rezultat, iako je Embid imao brojne superzvezde za saigrače, od Džejmsa Hardena i Džimija Batlera, preko Bena Simonsa, do Pola Džorda...

"Na svojim leđima nosi čitav grad. On je ‘Proces’ već deset, 12 godina, koliko god da je tamo. Mislim da je sada vreme da odemo još dublje u Proces. Nadam se da mogu da budem taj poslednji mali deo koji će mu pomoći da pređe tu prepreku", rekao je Lebron.