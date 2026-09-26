Zašto baš Filadelfija? Lebron otkrio šta ga je povuklo među Seventisikserse
Vreme čitanja: 3min | sub. 26.09.26. | 15:36
Hoće li Krajlj Džejms moći da pogura Džoela Embida ka prstenu, nakon zajedničkog osvajanja olimpijskog zlata?
Kada je Lebron Džejms odlučio da posle osam sezona zatvori poglavlje u Los Anđeles Lejkersima, postojao je kratak period neizvesnosti oko toga hoće li nastaviti karijeru. Kada je ista otklonjena, sve je zanimalo gde će pokušati da napadne peti šampionski prsten.
Filadelfija u početku, prema njegovim rečima, nije ni bila ozbiljna opcija, a onda su se stvari promenile. Seventisiksersi su tokom leta povukli nekoliko velikih poteza, uključujući dolazak Džejlena Brauna, a Lebron je na kraju potpisao dvogodišnji ugovor vredan osam miliona dolara, uz igračku opciju. Tako je Filadelfija postala četvrti klub njegove NBA karijere, posle Klivlenda, Majamija i Lejkersa.
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Sada je, u razgovoru sa Stivom Nešom u podkastu "Mind the Game", prvi put detaljnije objasnio šta ga je odvelo baš u Pensilvaniju. Kako je otkrio Kralj, jedan deo razloga je Tajriz Meksi. Njih dvojica imaju dugogodišnji odnos, imaju istog agenta, a Lebron nije krio koliko ceni ono što je upoznao kod jednog od lidera Siksersa.
"Moj odnos sa Tajrizom Meksijem prevazilazi teren. Jednostavno volim sve kod njega. Svakog dana je isti i nema promena, a to je veoma retko u sportu, očigledno još i ređe u životu. Uvek sam govorio o tome kakva je osoba, a naravno znamo i šta donosi na košarkaškom terenu", rekao je Lebron.
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Meksi nije ostao samo razlog zbog kojeg je Filadelfija bila privlačna. Naime, kada je postalo jasno da se Džejms neće vraćati u Lejkerse, košarkaš Siksersa brzo je prešao i u ulogu regrutera.
"Kada sam postao slobodan igrač i kada smo odlučili da obavestimo Lejkerse da se neću vraćati, bio je jedan od prvih koji me je pozvao".
Dolazak Džejlena Brauna dao je celoj priči dodatnu težinu. Lebron je istakao da posebno ceni njegov pristup igri na obe strane terena, kao i način na koji Braun razmišlja o košarci i stvarima van terena. Ipak, možda najzanimljiviji deo njegovog objašnjenja odnosio se na Džoela Embida.
Kamerunac sa američkim pasošem je tokom karijere osvojio MVP priznanje, bio najbolji strelac lige i osvojio olimpijsko zlato zajedno sa Džejmsom nakon što ga je ovaj ubedio da ne prihvati poziv reprezentacije Francuske već izabere SAD. Kako Filadelfiju još nije uspeo da odvede dalje od druge runde plej-ofa, Embid je postao Lebronov drugi mamac, odnsono jedan od najvećih izazova koji ga je privukao u novi klub.
"Uradio je sve u našoj ligi, a jedino što nije uradio jeste da osvoji šampionat. Želim da pokušam da mu pomognem da dođe do prvog", nije krio Džejms svoje namere.
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On je celu priču povezao i sa "Procesom", pojmom koji praktično prati Embida i franšizu još od njegovog dolaska u Filadelfiju. Taj proces traje više od decenije, ali Fila nije uspela da napravi značajniji rezultat, iako je Embid imao brojne superzvezde za saigrače, od Džejmsa Hardena i Džimija Batlera, preko Bena Simonsa, do Pola Džorda...
"Na svojim leđima nosi čitav grad. On je ‘Proces’ već deset, 12 godina, koliko god da je tamo. Mislim da je sada vreme da odemo još dublje u Proces. Nadam se da mogu da budem taj poslednji mali deo koji će mu pomoći da pređe tu prepreku", rekao je Lebron.
Za Lebrona je to, u 42. godini života koju će napuniti tokom sezone, još jedan pokušaj da produži granice karijere koja je odavno izašla iz uobičajenih NBA okvira. Posle prošle sezone priznao je da je razmišljao da je možda došao kraj, ali su odmor sa porodicom i letnji treninzi promenili perspektivu.
"Mislim da sam još više zaljubljen u potragu za odgovorom na pitanje koliko još mogu da prkosim izgledima".
Filadelfija mu je na kraju ponudila upravo ono što je tražio, od tima spremnog da napadne titulu, preko poznatih lica kojima veruje, do još šanse da još jedan nedovršeni posao pretvori u znamenje. Lebron već ima četiri prstena, dok Embid još čeka prvi. Ako Džejms zaista može da bude ono što je sam nazvao "poslednjim malim delom" za Filu i donese joj titulu, imaće još jedan dobar argument u dugogodišnjoj diskusiji - ko je najbolji košarkaš u istoriji.