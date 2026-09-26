Budžeti u Italiji: Olimpija na 40.000.000, Virtus skoro upola manje; 14 od 16 klubova u gubitku

Prvo, ukupni rashodi timova za ovu godinu iznose 185.000.000 evra, a ova cifra je veća za čak 65 posto u odnosu na period pre pandemije i takmičarsku 2018/2019. Ono što je zanimljivo jeste da je Nezavisna komisija za verifikaciju ekonomske i finansijske ravnoteže profesionalnih sportskih klubova objavila da čak 14 od 16 timova u Palakanestru posluje sa gubitkom.

Što se tiče budžeta, situacija je sledeća. Naravno, najveća sredstva ima milanska Olimpija. Manekeni raspolažu sa 40.000.000 evra od čega polovina dolazi od sponzorstva sa modnim gigantom Armanijem, koji je sponzor još od 2008. godine. Procenjuje se da je ova porodica izdvojila oko 250.000.000 evra na finansiranje kluba koje se nastavilo i nakon smrti čuvenog dizajnera.

Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket

Iza Milana je drugi italijanski evroligaš Virtus. Klub iz Bolonje je u sezoni 2024/2025 raspolagao sa 32.000.000 evra, prošle godine budžet je smanjen na 28.000.000, a ove na 25.000.000 evra. Ulaganja jesu znatno manja u Virtusu nego nekih ranijih godina, ali i dalje je to daleko od ostatka lige.

Slede klubovi koji igraju u Evrokupu. Tortona je na trećem mestu sa 14.500.00 evra, sledi novoformirana Roma SPQR sa 12.000.000, potom Venecija koja ima za 1.000.000 manji budžet, a onda su tu Maksima Roma i Napoli sa 10.000.000 evra. Najzanimljivije je to da Trento, kao takođe učesnik Evrokupa, ima budžet od svega 7.000.000 evra.