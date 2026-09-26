Mihina ideja sa Totijem: Dođi u Torino, igraćeš ispred odbrane, biće ti zabavno

Toti je bio iznenađen pozivom. Pitao se šta će ljuti pričati ako bi prihvatio.

"Ja ću se pozabaviti ljudima, ti samo dođi. Biće ti zabavno, meni će biti zabavno i navijačima isto".

Mihajlovićeva upornost bila je simpatična legendarnom vezisti.

"I šta ćemo da radimo, da pravimo cirkus? Šta ti je Siniša...".

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Nije se predavao srpski trener.

"Frančesko, ovde je sve magično. Istorija, strast, ljudi, Superga (brdo iznad grada). Svaki put kada ga gledam iz Torina prorade emocije. Pomisli samo koliko su ovi navijači patili, moramo nekako da im vratimo. Sve što treba je samo jedna iskra i vatra će se rasplamsati. Prelepa vatra", pokušavao je Siniša Mihajlović da ga ubedi.

Ali, nije Toti popuštao...

"Onda će ti trebati vatrogasci, ne ja".

Ni ironija nije demoralisala Mihajlovića. Tražio je od Totija makar da razmisli.

"Hvala Sini, ali za mene postoji samo Roma. Izvini", bio je konačan odgovor.