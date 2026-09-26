Mihina ideja sa Totijem: Dođi u Torino, igraćeš ispred odbrane, biće ti zabavno
Vreme čitanja: 2min | sub. 26.09.26. | 14:43
Princ Rima u biografiji otkrio detalje razgovora koji je po završetku karijere imao sa srpskim strategom
Da nije bio tako privržen, imao bi Frančesko Toti daleko više trofeja od jedne titule i dva kupa sa Romom. Da je svojevremeno prihvatio poziv Real Madrida, verovatno bi osvojio Ligu šampiona. Ali nije, ostao je dosledan ideji da igra samo za klub koji voli. Čak i kada je završio karijeru, kada mu verovatno niko ne bi zamerio da se vratio na teren da odigra još godinu dana u dresu Torina, na poziv Siniše Mihajlovića. Odbio je i zato će, pored kvaliteta u nogama, zbog svog stava ostati jedan od najvećih fudbalera svih vremena.
U novoj biografiji "Oltre", posle čuvene "Un Capitano", Princ Rima se prisetio razgovora sa Sinišom Mihajlovićem. Bilo je to 2017. godine, u vreme kada je, nažalost pokojni, srpski strateg vodio Torino. Samo nekoliko nedelja pošto je Toti saopštio odluku da završava karijeru.
"Frančesko, hoćeš li doći u Torino da mi pomogneš? Šta te briga, odigraš još godinu dana, staviću te ispred odbrane", direktan je bio Miha.
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Toti je bio iznenađen pozivom. Pitao se šta će ljuti pričati ako bi prihvatio.
"Ja ću se pozabaviti ljudima, ti samo dođi. Biće ti zabavno, meni će biti zabavno i navijačima isto".
Mihajlovićeva upornost bila je simpatična legendarnom vezisti.
"I šta ćemo da radimo, da pravimo cirkus? Šta ti je Siniša...".
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Nije se predavao srpski trener.
"Frančesko, ovde je sve magično. Istorija, strast, ljudi, Superga (brdo iznad grada). Svaki put kada ga gledam iz Torina prorade emocije. Pomisli samo koliko su ovi navijači patili, moramo nekako da im vratimo. Sve što treba je samo jedna iskra i vatra će se rasplamsati. Prelepa vatra", pokušavao je Siniša Mihajlović da ga ubedi.
Ali, nije Toti popuštao...
"Onda će ti trebati vatrogasci, ne ja".
Ni ironija nije demoralisala Mihajlovića. Tražio je od Totija makar da razmisli.
"Hvala Sini, ali za mene postoji samo Roma. Izvini", bio je konačan odgovor.