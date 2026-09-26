Grmeće u Kaunasu, stiže i Šek! Posle Zvezde, Žalgiris rasprodao halu – 42. put zaredom
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Vreme čitanja: 2min | sub. 26.09.26. | 16:03
Očekivano, biće puna Žalgirio arena za prvu domaću utakmicu litvanskog velikana u Evroligi
Došao je Žalgiris u četvrtak u Beograd na otvaranje evroligaške sezone i posle velike borbe uspeo je da savlada Crvenu zvezdu gostima (83:77), pa tako na najbolji mogući način otvori novu kampanju elitnog takmičenja. Uzbuđenje u Kaunasu dostiglo je vrhunac već sada, ova uvodna pobeda dodatno ih je podgrejala, što govori i činjenica da će za tri dana ozbiljno grmeti u domaćoj dvorani.
Kako je saopštio litvanski tim, "Žalgirio arena" rasprodata je 42. put zaredom, kada su u pitanju evropski mečevi!
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Žalgiris će na domaćem parketu 29. septembra (19.00) dočekati Olimpijakos, još je šlag na tortu što dolazi aktuelni šampion Evrolige i ove sezone jedan od najjačih timova, tako da će tražiti veliki skalp protiv još jednih crveno-belih, ovoga puta onih iz Pireja. Ako ostvare pobedu i drugom kolu Evrolige, i to protiv ekipe koja brani titulu, onda će se stvarno Žalgiris smatrati možda i kandidata za sam vrh tabele, a na kraju možda i za odlazak na Fajnal-for. Ali, polako.
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Imaće i veoma važnog gosta na utakmici u Kaunasu jer u litvanski grad dolazi jedan od najboljih centara i generalno košarkaša – Šakil O'Nil.
Dodatna podrška za spektakl koji će biti sam po sebi biti dovoljan.
Blago rečeno, grmeće u Kaunasu.