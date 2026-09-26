Grmeće u Kaunasu, stiže i Šek! Posle Zvezde, Žalgiris rasprodao halu – 42. put zaredom

Žalgiris će na domaćem parketu 29. septembra (19.00) dočekati Olimpijakos, još je šlag na tortu što dolazi aktuelni šampion Evrolige i ove sezone jedan od najjačih timova, tako da će tražiti veliki skalp protiv još jednih crveno-belih, ovoga puta onih iz Pireja. Ako ostvare pobedu i drugom kolu Evrolige, i to protiv ekipe koja brani titulu, onda će se stvarno Žalgiris smatrati možda i kandidata za sam vrh tabele, a na kraju možda i za odlazak na Fajnal-for. Ali, polako.

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Imaće i veoma važnog gosta na utakmici u Kaunasu jer u litvanski grad dolazi jedan od najboljih centara i generalno košarkaša – Šakil O'Nil.

Dodatna podrška za spektakl koji će biti sam po sebi biti dovoljan.

Blago rečeno, grmeće u Kaunasu.