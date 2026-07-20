Infantino ima podršku prvog čoveka CONMEBOL-a: Stogodišnjica Mundijala sa 64 ekipe

Imali smo 32, pa 48, a kako je u modernom kapitalističkom društvu uvek potrebno „još i mnogo“, deluje da nam predstoji Mundijal sa 64 reprezentacije. Priču je prvi pokrenuo prvi čovek FIFA Đani Infantino, a kako stvari stoje, nije jedini koji budućnost fudbala vidi u kvantitetu reprezentacija učesnica svetskih prvenstava.

Tokom dana je predsednik Južnoameričke fudbalske federacije (CONMEBOL) Alehandro Domingez plasirao interesantnu objavu na društvenoj mreži X:

„Sledeći turnir se igra kod kuće. Svetsko prvenstvo 2030. godine, koje će se takođe igrati u Urugvaju, Argentini i Paragvaju, se približava, a ovo je sjajna prilika za fudbalski svet da proslavi stogodišnjicu turnira takmičenjem na kojem će učestvovati 64 reprezentacije“, stoji u postu.