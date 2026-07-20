Infantino ima podršku prvog čoveka CONMEBOL-a: Stogodišnjica Mundijala sa 64 ekipe
Vreme čitanja: 2min | pon. 20.07.26. | 20:53
„Sjajna prilika za fudbalski svet da proslavi stogodišnjicu turnira takmičenjem na kojem će učestvovati 64 reprezentacije“, napisao je Domingez na društvenoj mreži X
Imali smo 32, pa 48, a kako je u modernom kapitalističkom društvu uvek potrebno „još i mnogo“, deluje da nam predstoji Mundijal sa 64 reprezentacije. Priču je prvi pokrenuo prvi čovek FIFA Đani Infantino, a kako stvari stoje, nije jedini koji budućnost fudbala vidi u kvantitetu reprezentacija učesnica svetskih prvenstava.
Tokom dana je predsednik Južnoameričke fudbalske federacije (CONMEBOL) Alehandro Domingez plasirao interesantnu objavu na društvenoj mreži X:
„Sledeći turnir se igra kod kuće. Svetsko prvenstvo 2030. godine, koje će se takođe igrati u Urugvaju, Argentini i Paragvaju, se približava, a ovo je sjajna prilika za fudbalski svet da proslavi stogodišnjicu turnira takmičenjem na kojem će učestvovati 64 reprezentacije“, stoji u postu.
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„Fudbal pripada celom svetu“, rekao je Infantino, a očigledno da se Domingez slaže sa pomenutom konstatacijom. Sledeći Mundijal će se održati u Španiji, Portugaliji i Maroku, međutim, kako se obeležava 100 godina od prvog prvenstva sveta, uvodne utakmice biće odigrane u Južnoj Americi, odnosno Urugvaju, Argentini i Paragvaju.
Naravno, glavno pitanje je da li bi novo povećavanje broja učesnika dodatno uticalo na pad kvaliteta igre na planetarnoj smotri, na šta je u ovom trenutku teško dati odgovor. Na minulom Mundijalu je bila evidentna razlika u tempu utakmica između selekcija iz samog vrha i nekih koje se tu možda i ne bi našle da sistem nije promenjen, a novo razvodnjavanje kvaliteta bi verovatno samo produbilo tu razliku.
Međutim, na osnovu delovanja čelnika iz krovne kuće fudbala, u poslednje vreme sve više liči da održavanje renomea samog takmičenja nije primarni cilj, već primat sve više uzima marketinška strana fudbala, u skladu sa vremenom u kom živimo i aktuelnim trendovima. Prostora za debatu svakako ima, a šta je bolja opcija – pokazaće vreme, odnosno preovlađujuće mišljenje ljudi koji donose odluke.