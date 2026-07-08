Inteligentan, moderan, igra napadački fudbal... Crveni tepih u zapadnom Londonu za Arbelou

Pre svega, uradila se ozbiljna rokada sa trenerima na relaciji Fulam - Benfika - Real Madrid. Marko Silva je napustio Fulam posle pet godina i preuzeo Benfiku, gde će naslediti Žozea Murinja, koji je upravo preuzeo Real Madrid. Zanimljiva vrteška, pošto je Arbeloa, nekadašnji trener drugog tima madridskog velika, preuzeo Real 12. januara posle otkaza Ćabiju Alonsu, koji je sada - gle čuda - preuzeo Čelsi, takođe iz zapadnog Londona i istorijski najveći rival Fulama. Sada je Španac preuzeo tim sa Krejven Kotižda i potpisao je ugovor do 2029. godine, kako je saopštio klub iz glavnog grada Engleske.

Arbeloa može da bude samo srećan i zadovoljan što je dobio ovakvu priliku, što je i rekao na predstavljanju, tačnije u objavi kluba na zvaničnom sajtu.

"Velika mi je čast što započinjem novo trenersko poglavlje u Fulamu, najstarijem fudbalskom klubu u Londonu. Osećam veliku odgovornost i iskreno sam zahvalan gospodinu Šahidu Kanu i Toniju Kanu na poverenju koje su mi ukazali, pošto sada imam priliku da vodim Fulam u Premijer ligi. Jedva čekam da osetim atmosferu na Krejven Kotidžu zajedno sa navijačima Fulama i da naredne sedmice započnem pripreme sa igračima. Uveren sam da nas zajedno očekuje nešto neverovatno. Napred, Fulam!", rekao je Arbeloa.

Vlasnik kluba Šahid Kan nije imao dilemu ko će biti novi trener njegove ekipe.

"Alvaro je od samog početka bio ozbiljan kandidat i tokom naših sastanaka u junu predstavio je izuzetan plan i viziju, zbog čega je vrlo brzo postalo jasno da je upravo on pravi izbor za novog glavnog trenera. Veoma mi je drago što je prihvatio izazov da povede Fulam napred i ne sumnjam da će igrači, stručni štab i naši navijači prepoznati koliko njegovo imenovanje znači za sadašnjost i budućnost kluba. Alvaro je, kako i sam kaže, veoma ambiciozan. Radio je i sticao iskustvo uz najbolje igrače, najveće klubove i najmodernije metode u fudbalu, što će mu biti od velike koristi u Fulamu. Takođe, pokazuje veliko interesovanje za našu omladinsku akademiju i veruje u pružanje prilike mladim igračima. Posebno mi se dopalo što sam to čuo od njega, kao i njegova želja da tim igra napadački fudbal. Sve to, i još mnogo više, čini Alvara Arbelou idealnim čovekom da predvodi Fulam u predstojećoj sezoni Premijer lige, ali i u godinama koje dolaze", kaže prvi čovek kluba.

Reč je morao da ima i Toni Kan, sin predsednika i čovek koji se u stvari pita za sve.

"Oduševljen sam što mogu da poželim dobrodošlicu Alvaru Arbeloi kao novom glavnom treneru Fulama! Alvaro je izuzetno inteligentan, poseduje duboko znanje o fudbalu, ima snažnu radnu etiku i odlučan je da ostvari uspeh sa Fulamom. Uzbuđen sam i verujem da klub pod njegovim sjajnim vođstvom očekuje svetla budućnost. Napred, Fulam!", jasan je Toni Kan.

Da se podsetimo i kako je to bilo za nekadašnjeg desnog beka kada je seo na klubu madridskog velikana. Arbeloin prvi meč kao trenera Reala bio je protiv drugoligaša Albasetea, kada je madridski velikan šokantno ispao u Kupu Kralja. Tokom njegovog mandata, Real je ispao u četvrtfinalu Lige šampiona porazom 6:4 ukupno od Bajern Minhena. Sezonu su završili na drugom mestu, osam bodova iza šampiona Barselone. Sve što je moglo da pođe naopako pošlo je. Ipak, i pored svega, arhiviran je taj deo njegove karijere i sada je nastavlja u Premijer ligi - nije moglo bolje. Nije da ne poznaje ostrvski fudbal jer je tokom karijere igrao za Liverpul i Vest Hem u Premijer ligi.

Ranije je trenirao sve mlađe kategorije po završetku igračke karijere. Vodio je ekipu do 14 godina, sa kojom je u prvoj sezoni osvojio šampionsku titulu i prekomandovao se u U16 ekipu, zatim i u U19 tim, gde je bio najuspešniji. Tamo je u prvoj sezoni osvojio triplu krunu - prvenstvo, kup i Ligu šampiona - pa onda i još jednu titulu naredne sezone. Pre dve godine prešao je u Real Madrid Kastilju, gde je zamenio Raula i na kraju vodio i prvi tim. Zanimljiv put svakako.