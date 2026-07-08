Bokan tvrdi: Šampion ABA ide direktno u Evroligu! Ugovor na deset godina

Regionalno takmičenje je nikada jače, pošto ima trenutno tri evroligaška kluba, tri ekipe iz Evrokupa, ekipe koje igraju u FIBA takmičenjima... Biće velika borba ako šampion bude išao u Evroligu direktno, posebno što će po rečima prvog čoveka crnogorske košarke, tako biti narednih deset godina. "Došao nam je predlog ugovora gde će prvak ABA lige imati desetogodišnji prolaz direktno u Evroligu. To je bila najava tada od Bodiroge i već je došao ugovor, pa od sledeće sezone počinje borba za to. Još je ova sezona po starom, tako da će ABA liga biti sačuvana. Imamo ozbiljne sponzorske pakete i veliko interesovanje. Dubai svake godine daje ozbiljan novac da igra ABA ligu, onda imamo Kluž, Slovan, Beč. To su ozbiljni izvori, gde 12 vlasnika iz godine u godinu imaju bolje finansijske uslove" , rekao je Bokan za "RTCG".

Od naredne sezone se ponovo igra sa dve grupe po 10 učesnika za početak, a među abaligaše vraća se hrvatska Cibona.

"Neće biti lako da se plasiramo među četiri u ABA ligi, tu su Cedevita Olimpija, Kluž, tri evroligaša... Cibona se vratila. Upoznao sam i novog vlasnika Cibone, koji živi u Torontu, tako da sam siguran da će u narednim godinama biti bolja, što je jako lijepo prvo za hrvatsku košarku, a onda i za ABA region".

Budućnost se pojačava za narednu sezonu.

"Dovešćemo još tri-četiri zvučna pojačanja. Ove godine je možda lakša finansijska situacija, više nismo mogli kao klub da funkcionišemo. Žalili smo se godinama unazad, ali ovom prilikom zaista moram da se zahvalim predsedniku Vlade koji je preko državnih kompanija Monteput i spasao Košarkaški klub Budućnost, a sav taj novac je otišao na sanaciju dugova iz prošlosti. I postojeći članovi Upravnog odbora su dali dodatni napor i povećali ulog, tako da ćemo ove godine možda za nijansu, za 500.000 ili milion evra imati veći budžet. Imamo klubova sa budžetima od 30-40 miliona, pojedini nemaju limite, kao što su Aris, PAOK, španski timovi, dva kluba iz Rima, Monako, Turk Telekom, Hapoel Jerusalim... Sve to govori da sa milion evra većim budžetom nećemo dostići razliku u rastu budžeta ostalih ekipa. Ali, uradićemo sve da napravimo dobru ekipu koja može da pobjeđuje u Evrokupu i ABA ligi", jasan je Bokan.

Što se tiče srpskih timova, Partizan Mozzart Bet i Crvena zvezda svakako imaju trogodišnje licence koje su dobili prošle godine. To znači da imaju sigurno učešće do 2028. godine i oko regionalnog takmičenja ne moraju da brinu. Od ostalih timova ABA lige, Dubai ima licencu za učešće u Evroligi do 2030. godine.