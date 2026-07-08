Titula posle 35 godina, budžet raste: Portugalski šmek u komšiluku za napad na Ligu šampiona

Krajova je dovela ovog leta petoricu pojačanja, dvojicu golmana, Aleksandrua Maksima i Razvana Savu, koji je plaćen Udinezeu čak 2.500.000 evra. Na levom krilu je novajlija Ronald Vebster, a u napadu Haei Tavares iz izraelske Netanje i Simon Elisior iz Famalikaa.

19.00: (4,10) ML Vitepsk (3,35) Univerzitatea Krajova (1,85)

Osim portugalskog trenera, i sportski direktor dolazi iz ove zemlje na Iberijskom poluostrvu. Poslednjih godina su velika ulaganja u tim iz Krajove, koji ima vruć domaći teren i veliku podršku sa tribina. U sastavu je nekoliko rumunskih reprezentativaca, a tu je i Gruzijac Anzor Mekvabišvili. Kapiten tima je Aleksandru Čikaldau, rumunski reprezentativac koji je tri godine igrao za Galatasaraj. Pre dve sezone se vratio u Krajovu iz turske Konje.

Zbog rata u Ukrajini, beloruski klubovi i dalje imaju zabranu igranja u svojoj zemlji, pa će ML Vitepsk kao domaćin da igra u Mađarskoj, na stadionu Mezekovešda kapaciteta 4.200 mesta.