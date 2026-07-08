Titula posle 35 godina, budžet raste: Portugalski šmek u komšiluku za napad na Ligu šampiona
Vreme čitanja: 3min | sre. 08.07.26. | 10:16
Univerzitatea iz Krajove na krilima duple krune u Rumuniji želi i evropski korak. Prva prepreka u kvalifikacijama za elitno UEFA takmičenje je ML Vitepsk (19.00). Beloruski prvak domaćin u Mađarskoj
Rumunski fudbal je u krizi poslednjih godina. Reprezentacije nije bilo ovog leta "preko bare" na Svetskom prvenstvu, a ni klubovi ne blistaju na evropskoj sceni. Posle nekoliko godina vladavine Kluža, a zatim i FCSB-a, čeda kontroveznog Điđija Bekalija, prošle godine se kruna preselila u Krajovu, u vitrine Univerzitatee, i to posle 35 godina. Tim portugalskog stručnjaka Felipea Koelja osvojio je i Kup Rumunije.
Velike ambicije ima najbolji tim naših istočnih komšija. Želi plasman u neki od evropskih kupova, a prva prepreka u kvalifikacijama za Ligu šampiona je novi beloruski šampion ML Vitepsk, za koji igra srpski vezista Aleksandar Mesarović, dok je pre nekoliko dana najbolji tim Belorusije pojačao i bivši igrač niškog Radničkog i TSC-a, Radivoj Bosić.
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Krajova je dovela ovog leta petoricu pojačanja, dvojicu golmana, Aleksandrua Maksima i Razvana Savu, koji je plaćen Udinezeu čak 2.500.000 evra. Na levom krilu je novajlija Ronald Vebster, a u napadu Haei Tavares iz izraelske Netanje i Simon Elisior iz Famalikaa.
19.00: (4,10) ML Vitepsk (3,35) Univerzitatea Krajova (1,85)
Osim portugalskog trenera, i sportski direktor dolazi iz ove zemlje na Iberijskom poluostrvu. Poslednjih godina su velika ulaganja u tim iz Krajove, koji ima vruć domaći teren i veliku podršku sa tribina. U sastavu je nekoliko rumunskih reprezentativaca, a tu je i Gruzijac Anzor Mekvabišvili. Kapiten tima je Aleksandru Čikaldau, rumunski reprezentativac koji je tri godine igrao za Galatasaraj. Pre dve sezone se vratio u Krajovu iz turske Konje.
Zbog rata u Ukrajini, beloruski klubovi i dalje imaju zabranu igranja u svojoj zemlji, pa će ML Vitepsk kao domaćin da igra u Mađarskoj, na stadionu Mezekovešda kapaciteta 4.200 mesta.
Na papiru Krajova ima ulogu favorita, ali prednost beloruskog prvaka je što je sezona u ovoj zemlji u punom jeku. ML Vitepsk je na drugom mestu u Belorusiji, a poslednja dva meča u šampionatu je pobedio. Pre sedam dana je Slavija Mozir dobijena sa 4:2. Bosić je tek stigao u ovaj klub, pa ga verovatno neće biti još na terenu.
18.00: (2,95) Flora (3,405) Iberija (2,35)
ML Vitepsk je dva dana pre starta kvalifikacija za Ligu šampiona objavio da se rastao sa italijanskim krilom Salijuom Tijunom. On nije zadovoljio u taboru beloruskog prvaka – na osam utakmica je imao dve asistencije. Karijeru će nastaviti u Naftanu.
Bolji iz ovog duela ide na pobednika meča Borac – Levski. U prvom meču u Banjaluci bilo je 1:1 pred revanš u Sofiji.
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LIGA ŠAMPIONA, PRVO KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)
Utorak
Ararat - Riga 2:0 (0:0)
/Oliveira 63, Franka Karlos 86/
Linkoln Red Imps - Inter Eskaldes 3:1 (2:1)
/Nano pen 16, Toledano 26, Alvares 66 - Ruthens ag 45+2/
Sabah - Nju Sejnts 2:0 (0:0)
/Simić 66, Paris 84/
Kauno Žalgiris - Drita 1:1 (1:0)
/Benhaib 24 - Krasnići 82/
Vardar - KuPS 0:2 (0:1)
/Magasa 45, Arma 49/
Florijana - Šamrok 2:0 (0:0)
/Murić 45+1, Dža 79/
Tre Fjori - Larn 0:1 (0:1)
/Lasti 45/
Borac Banjaluka - Levski 1:1 (1:0)
/Juričić pen 9 - Oko Fleks 55/
KI Klaksvik - Atert Bisen 2:1 (1:0)
/Ali 12, Kletskard 49 - Rodriges 57/
Vikingur Rejkjavik - Đer 1:0 (0:0)
/Hansen 90+2/
Sreda
17.00: (1,22) Kairat Almati (6,50) Sutjeska (13,0)
18.00: (2,95) Flora (3,405) Iberija (2,35)
19.00: (2,30) Petroklub (3,15) Egnatija (3,05)
19.00: (4,10) ML Vitepsk (3,35) Univerzitatea Krajova (1,85)
*** kvote su podložne promenama