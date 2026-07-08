Lista želja već dostavljena: Arbeloa hoće trojicu iz Reala

Hoće da ga povuče sa sobom u zapadni London, samo je pravo pitanje koliko će Florentino Perez i uprava Kraljevskog kluba tražiti za obeštećenje. Prema specijalizovanom sajtu "Transfermarkt" stoji da je njegova cena 30.000.000 evra, ima još četiri godine ugovora, mada bi moglo nešto da se dogovori malo ispod tržišne vrednosti jer Arbeloa ima valjda poštovanje i pregovaračke sposobnosti da malo omekša voljeni tim da mu učini uslugu.

Znaju se odlično španski stručnjak i Gonzalo Garsija , sa kojim je sarađivao i u Kastilji i u prvom timu, gde mu je redovno davao šansu u dresu Kraljevskog kluba. Verovao je 22-godišnjem centarforu kao džokeru u domaćem prvenstvu - ponekad i starteru - koji mu je uzvratio sa šest golova i asistencijom na 30 odigranih utakmica, doduše za ukupno 952 minuta na terenu, što mu dođe oko pola sata u proseku, koliko je Arbeloa imao spremno za njega po proračunima i osećaju. Davao mu je šansu i u Ligi šampiona po istom principu, gde je takođe upisao jednu asistenciju protiv Kairata, a golove je davao i u Superkupu i Kupu Kralja. Teško da će Žoze Murinjo imati poverenje u mladog reprezentativca Španije kao što je imao njegov bivši trener, pa nije ni čudo što mu je na listi želja u novom klubu.

Isto jedan od ljubimaca Alvara Arbeloe prošle sezone u madridskom Realu bio je Fran Garsija, levi bek, koji nije baš igrao previše, ali je imao svoje minute. Odigrao je 13 utakmica u domaćem šampionatu, sedam u Ligi šampiona i isto uglavnom ulazio sa klupe da učvrsti kad treba. Bivši igrač Rajo Valjekana i nije baš nešto toliko bitan Žozeu Murinju posle dolaska Marka Kukurelje, što je odmah zeleno svetlo za Fulam i Arbelou da krenu po njega. Posebno jer ima još godinu dana ugovora i tržišna vrednost mu je oko 10.000.000 evra. Mogao bi da se dogovori neki zajednički paket za dvojicu Garsija i da se mladog reprezentativca i igrača koji upisao dva nastupa za seniorski tim dobije neki popust, na foru kupiš jednog, na drugog dobiješ manju cenu.

Kao poslednja velika želja je ofanzivac Franko Mastantuono, ali za njega neće biti razgovora o transferu jer je 18-godišnjak iz Azula došao prošle godine iz River Plejta za 45.000.000 dolara. Istina, nije se preterano snašao u prvoj sezoni u madridskom klubu, bilo je slabih partija i nekih baš loših poteza, ali su se videli obrisi talenta i zašto je toliko plaćen, tako da su godine pred njih. Neće ga Real Madrid sigurno pustiti da ode za bilo koje obeštećenje, ali na pozajmicu – sigurno. Teško da će ozbiljno računati Žoze Murinjo na njega, pa može Real da dobije win-win situaciju sa Fulamom. Pošalju Argentinca na pozajmicu da se iščeliči u Premijer ligi i svakako će im se vratiti kao bolji igrač. Fulam dobija super-talenta na godinu dana iznajmljivanja i svi srećni i svi zadovoljni.

Za početak, Arbeloa ide na siguricu što se tiče pojačanja, one igrače koje zna, koji su mu bili omiljeni u Realu i za one koje može da garantuje. Sada je sve na Fulamu, mada zna se kako idu pregovori sa Real Madridom.