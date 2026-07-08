Prijatelju stari, hajde i ti u Asvel
Vreme čitanja: 2min | sre. 08.07.26. | 10:01
Toni Parker se ne zaustavlja, stiže Nikolas Batum
Posle 18 godina u NBA ligi, Nikolas Batum se vraća u domovinu, makar prema informacijama francuskih medija i italijanskog medija "Backdoor Podcast". Ne staje Toni Parker sa pravljenjem ozbiljne evroligaške sile za narednu sezonu, pošto mu je sledeći korak potpis jednogodišnjeg ugovora sa 37-godišnji Nikolasom Batumom, sa kojim je dugo bio saigrač u reprezentaciji Francuske i jedne godine u Šarlot Hornetsima - jedine u NBA ligi koju je igrao van San Antonio Sparsa.
Jasno je da više nema mesta za krilnog košarkaša u NBA ligi, posebno posle odlaska iz Los Anđeles Klipersa, koji su ga cenili zbog veteranskog prisustva. Međutim, kada je došlo vreme da se vidi šta će biti sa timskom opcijom, Klipersi su doneli odluku da odbiju oko 6.000.000 dolara koliko je francuskom košarkašu sledovalo i da se rastanu sa njim. Sada je povratak u Evropu realan, a gde bi došao nego kod starog prijatelja i u domovinu.
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Došlo je vreme da spakuje kofere Nikolas Batum i napusti Sjedinjene Američke Države, gde je njegova karijera proslavila punoletstvo prošle sezone. Gotovo čitavu karijeru proveo je u najjačoj košarkaškoj ligi sveta, u koju je stigao 2008. godine kao 25. pik NBA drafta od strane Hjuston Roketsa. Nije nikada zaigrao za njih jer su ga odmah trejdovali u Portland Trejlblejzerse, gde je izgradio ime i reputaciju. Proveo je sedam godina tamo, pre nego što se naplatio u Šarlot Hornetsima, gde je igrao pet godina. U prvom mandatu proveo je tri godine u Klipersima, u drugom dve sezone, dok je između u jednoj sezoni nastupao za Filadelfija Seventisikserse.
NBA karijeru završio je sa čak 1.205 odigranih utakmica za tih 18 sezona. Beležio je 9,6 poena, 4,7 skokova i tri asistencije u proseku. Najbolje dve sezone u karijeri imao je u Šarlotu, posebno u 2016/17. Tada je beležio 15,1 poen, 6,2 skoka, 5,9 asistencija i 1,1 ukradenu loptu. Sezonu pre toga imao je 14,9 poena, 6,1 skok i 5,8 asistencija. Kada je napustio Šarlot, postao je igrač uloge sa klupe i kako su godine prolazile, uloga je bila sve manja, kao i brojke. Protekle dve, tri sezone videlo se da više nije to-to, tako da se sada vraća na Stari kontinent, verovatno da odigra jednu sezonu i završi karijeru. U Evropi je igrao na početku karijere za Le Man i kratko u Nansiju kada je bio 'lokaut'.
Velikih uspeha imao je sa reprezentacijom Francuske, sa kojom je osvojio dva srebra na Olimpijskim igrama, dve bronze na šampionatima sveta, bronzu, srebro i zlato na prvenstvima Evrope. Kada se sve sabere, odlična karijera.
Podsećamo, Asvel je već doveo Silvena Fransiska i Nika Vajlera Beba kao glavne igrače, tu je i Armoni Bruks, Bot Gač, treba da dođu Danijel Tajs, Džoel Bolomboj... Sada još i Batum. Biće vrhunska ekipa.