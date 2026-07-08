Prijatelju stari, hajde i ti u Asvel

Došlo je vreme da spakuje kofere Nikolas Batum i napusti Sjedinjene Američke Države, gde je njegova karijera proslavila punoletstvo prošle sezone. Gotovo čitavu karijeru proveo je u najjačoj košarkaškoj ligi sveta, u koju je stigao 2008. godine kao 25. pik NBA drafta od strane Hjuston Roketsa. Nije nikada zaigrao za njih jer su ga odmah trejdovali u Portland Trejlblejzerse, gde je izgradio ime i reputaciju. Proveo je sedam godina tamo, pre nego što se naplatio u Šarlot Hornetsima, gde je igrao pet godina. U prvom mandatu proveo je tri godine u Klipersima, u drugom dve sezone, dok je između u jednoj sezoni nastupao za Filadelfija Seventisikserse.

NBA karijeru završio je sa čak 1.205 odigranih utakmica za tih 18 sezona. Beležio je 9,6 poena, 4,7 skokova i tri asistencije u proseku. Najbolje dve sezone u karijeri imao je u Šarlotu, posebno u 2016/17. Tada je beležio 15,1 poen, 6,2 skoka, 5,9 asistencija i 1,1 ukradenu loptu. Sezonu pre toga imao je 14,9 poena, 6,1 skok i 5,8 asistencija. Kada je napustio Šarlot, postao je igrač uloge sa klupe i kako su godine prolazile, uloga je bila sve manja, kao i brojke. Protekle dve, tri sezone videlo se da više nije to-to, tako da se sada vraća na Stari kontinent, verovatno da odigra jednu sezonu i završi karijeru. U Evropi je igrao na početku karijere za Le Man i kratko u Nansiju kada je bio 'lokaut'.

Velikih uspeha imao je sa reprezentacijom Francuske, sa kojom je osvojio dva srebra na Olimpijskim igrama, dve bronze na šampionatima sveta, bronzu, srebro i zlato na prvenstvima Evrope. Kada se sve sabere, odlična karijera.

Podsećamo, Asvel je već doveo Silvena Fransiska i Nika Vajlera Beba kao glavne igrače, tu je i Armoni Bruks, Bot Gač, treba da dođu Danijel Tajs, Džoel Bolomboj... Sada još i Batum. Biće vrhunska ekipa.