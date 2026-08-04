Ipsvič probio “stotku” za letnji šoping, nekadašnje čudo od deteta ima popravni

Popularni Traktoristi su za transfer portugalskog veziste platili Klaretsima 16.000.000 funti (18.700.000 evra) i pride bi mogli da im isplate još 3.000.000 funti (3.500.000 evra) bonusa. Barnli je uspeo da izvuče veći deo uloženog s obzirom na to da je ovog leta morao da otkupi Florentinovu pozajmicu od Benfike za 24.000.000 evra.

Hteo je Portugalca i drugi novajlija Hal Siti, ali je Florentino procenio da su mu bolje šanse za opstanak sa Ipsvičom. Uostalom, Traktoristi su sa njegovim transferom već prebacili granicu od 100.000.000 evra za pojačanja ovog leta.

Za 28.000.000 evra su kupili mladog brazilskog napadača Emersona od Tuluza, za 23.450.000 je iz Lestera došlo krilo Abdul Fatavu, po 10.000.000 evra su ih koštali golman Kjel Šerpen iz Uniona i štoper Isa Diop iz Fulama. Blizu 10.000.000 evra su iznosili i transferi napadača. Čuba Akpom je otkupljen od Ajaksa za 9.300.000, a Daizen Maeda je stigao iz Lestera za 9.400.000. Još 4.500.000 evra su uložili u kupovinu štopera Sedrika Kiprea iz Remsa i holandskog golmana Kejna Van Uvelena iz Volendama.

Što se Florentina Luiša tiče, on je ovog leta konačno raskrstio sa Benfikom. Od tih početaka kada je skrenuo pažnju većih klubova, nije se razvijao kako bi trebalo i lisabonski velikan ga je slao na pozajmice u Monako, Hetafe i na kraju Barnli koji ga je otkupio. I odmah ga prodao jer im skup igrač nije bio baš najpotrebniji u Čempionšipu.