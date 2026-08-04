Danski reprezentativac stiže u Dubai

Međutim, kako se navodi Danac neće odmah biti bačen u vatru Evrolige, već ga očekuje jednogodišnja pozajmica. Ističe se da je ponuđen timovima u Endesa ligi, a da je kao moguća destinacija označen Huventud.

Radi se o momku koji dejstvuje na poziciji centra, a predstavlja pravog gorostasa od 212 centimetara. Prošlu sezonu je proveo u dresu Groningema i u ujedinjenoj ligi Belgije i Holandije bio jedan od najboljih igrača sa prosekom od 18,4 poena, sedam skokova i dve asistencije. Ono što je zanimljivo kod njega jeste to što i pored svojih gabarita voli da širi igru i šutira za tri poena. Danac je neko ko slovi za igrača sa mirnom rukom, jer je lane van linije 6,75 imao procenat uspešnosti od čak 36,6 posto, a sa linije penala 81,8 posto.

Zanimljivo će biti gledati kako će Danac odigrati svoju prvu sezonu na većem nivou, a oni na koje će Dubai od naredne sezone odmah računati su Džaron Blosomgejm, Eli Okobo, Devon Minc i Mamadi Dijakite, dok je najveći potpis angažovanje jednog od najboljih evropskih trenera Ćavija Paskvala.