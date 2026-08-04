Danski reprezentativac stiže u Dubai
Vreme čitanja: 2min | uto. 04.08.26. | 20:46
Dan Erikstrap potpisuje za šampiona ABA lige
Želi Dubai da napravi iskorak na evroligaškoj sceni i za početak plasira se među prvih 10, a sigurno da su apetiti daleko veći. U to ime šampiona ABA lige je očuvao igrački kadar i dodatno pojačao ekipu, ali kada je delovalo da je to sve od njih što se tiče transfera, izgleda da još uvek nije kraj.
Dobro obavešteni španski insajder Ćema de Lukas javlja da je Dubai potpisao danskog internacionalca Dana Erikstrapa.
Izabrane vesti
Međutim, kako se navodi Danac neće odmah biti bačen u vatru Evrolige, već ga očekuje jednogodišnja pozajmica. Ističe se da je ponuđen timovima u Endesa ligi, a da je kao moguća destinacija označen Huventud.
Radi se o momku koji dejstvuje na poziciji centra, a predstavlja pravog gorostasa od 212 centimetara. Prošlu sezonu je proveo u dresu Groningema i u ujedinjenoj ligi Belgije i Holandije bio jedan od najboljih igrača sa prosekom od 18,4 poena, sedam skokova i dve asistencije. Ono što je zanimljivo kod njega jeste to što i pored svojih gabarita voli da širi igru i šutira za tri poena. Danac je neko ko slovi za igrača sa mirnom rukom, jer je lane van linije 6,75 imao procenat uspešnosti od čak 36,6 posto, a sa linije penala 81,8 posto.
Zanimljivo će biti gledati kako će Danac odigrati svoju prvu sezonu na većem nivou, a oni na koje će Dubai od naredne sezone odmah računati su Džaron Blosomgejm, Eli Okobo, Devon Minc i Mamadi Dijakite, dok je najveći potpis angažovanje jednog od najboljih evropskih trenera Ćavija Paskvala.