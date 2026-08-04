Zvezda u problemu: Veliki kiks za 0:1, prečka sprečila nokaut (VIDEO)

Nije dobro počelo za Crvenu zvezdu u Mađarskoj. Posle prvih 45 minuta srpski šampion ima zaostatak od jednog gola (0:1), a pride možemo da konstatujemo kako je imao sreće da ne bude nokautiran, pošto su samo nekoliko desetina sekundi kasnije Izraelci mogli i do drugog pogotka - pogodili su prečku iz vrlo povoljne pozicije sa svega pet-šest metara.

Prednost ekipi iz Ber Ševe doneo je Zahi Ahmed u 38. minutu. Nisu se dobro razumeli golman Mateus i novajlija Derik Lukasen, ni jedan ni drugi se nisu proslavili u toj situaciji, a sve je vrlo lako iskoristio pomenuti Ahmed, oteo loptu i poentirao.