Zvezda u problemu: Veliki kiks za 0:1, prečka sprečila nokaut (VIDEO)
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Vreme čitanja: 4min | uto. 04.08.26. | 20:27
Hapoel lako mogao da vodi i 2:0
Nije dobro počelo za Crvenu zvezdu u Mađarskoj. Posle prvih 45 minuta srpski šampion ima zaostatak od jednog gola (0:1), a pride možemo da konstatujemo kako je imao sreće da ne bude nokautiran, pošto su samo nekoliko desetina sekundi kasnije Izraelci mogli i do drugog pogotka - pogodili su prečku iz vrlo povoljne pozicije sa svega pet-šest metara.
Prednost ekipi iz Ber Ševe doneo je Zahi Ahmed u 38. minutu. Nisu se dobro razumeli golman Mateus i novajlija Derik Lukasen, ni jedan ni drugi se nisu proslavili u toj situaciji, a sve je vrlo lako iskoristio pomenuti Ahmed, oteo loptu i poentirao.
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Tek što su crveno-beli krenuli sa centra, ponovo opasan napad nominalnog domaćina, dobar centaršut i udarac glavom potpuno zaboravljenog beka Matana Baltakse na drugoj stativi - srećom po Beograđe prečka se isprečila.
Evo kako je sve to izgledalo: