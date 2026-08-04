Dobro poznato ime u Maksima Romi
Vreme čitanja: 2min | uto. 04.08.26. | 20:19
Miro Bilan potpisao na dve godine
Ove sezone gledaćemo dva rimska tima u Evrokupu. Dok se projekat Luke Dončića oglašavao i već se znaju pojedini igrači koji će braniti boje tog kluba, Maksima Roma je ćutala sve do danas.
Tim iz glavnog grada Italije je najpre obavestio javnost da će na klupu sesti doskorašnji šef struke Breše Matea Kotelja, s sada imamo i prvog igrača, nama dobro poznatog. Kako javlja Eurohoops Maksima Roma je potpisala dvogodišnji ugovor s Mirom Bilanom.
"Ponosan sam što ću biti uključen u početak izgradnje ambicioznog projekta imam želju da uradim nešto veliko", rekao je nekadašnji igrač Cedevita.
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Hrvatski centar nalazi se u poznim igračkim godinama, ali i dalje igra odlično. Bilan je poslednje tri sezone proveo u dresu Breše, a sve vreme je vrlo blizu toga da u proseku beležio dabl-dabl učinak. Lane je imao prosek od 15,4 poena i 9,2 skoka, dok je u takmičarskoj 2024/2025 beležio brojke od 15,1 poena i 10 skokova. Iskusni centar je pre angažmana u Breši bio tri godine u Dinamo Sasariju, tako da odlično poznaje ligu.
Bilan je kroz karijeru bio poznat po trofejima. U dresu Cedevite stigao je do četiri titule šampiona Hrvatske, kao i pet Kupova. Može da se pohvali titulom prvaka u Francuskoj, kao i sa dva Kupa, dok je u Italiji stigao do pehara u Superkupu. Maksima Roma biće deo B grupe Evrokupa u kojoj su još Turk Telekom, Kluž, Tenerife, Venecija, Šiauljaj, London Lajons i Frankfurt.