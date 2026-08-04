Dobro poznato ime u Maksima Romi

Ove sezone gledaćemo dva rimska tima u Evrokupu. Dok se projekat Luke Dončića oglašavao i već se znaju pojedini igrači koji će braniti boje tog kluba, Maksima Roma je ćutala sve do danas.

Tim iz glavnog grada Italije je najpre obavestio javnost da će na klupu sesti doskorašnji šef struke Breše Matea Kotelja, s sada imamo i prvog igrača, nama dobro poznatog. Kako javlja Eurohoops Maksima Roma je potpisala dvogodišnji ugovor s Mirom Bilanom.

"Ponosan sam što ću biti uključen u početak izgradnje ambicioznog projekta imam želju da uradim nešto veliko", rekao je nekadašnji igrač Cedevita.