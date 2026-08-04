Raspala se Zvezdina igra: Ber Ševa joj uzela samopouzdanje i došla do prednosti pred Beograd (VIDEO)

Dominirala je Crvena zvezda protiv Larna u pas igri, u dve utakmice imala posed preko 70 odsto, ali su je mečevi sa skromnim šampionom Severne Irske, izgleda, ubedili da na sličan način može da kontroliše i utakmicu sa Hapoel Ber Ševom. Ne da u tome nije uspela, već joj se pas igra potpuno raspala u Sombotelju, što je vrlo agresivan tim Rana Kožuha umeo da iskoristi i dođe do prednosti pred revanš u Beogradu – 1:0 (1:0).

Može se reći da je pobedu u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona odneo tim koji je bolje uspeo da razotkrije mane u igri protivnika. Formalni domaćin je crveno-belima prvo oduzeo samopouzdanje, a onda stekao prednost pred gostovanje na stadionu „Rajko Mitić“ za sedam dana. Ekipa Dejana Stankovića se nije snašla pod pritiskom protivnika. Pogrešnim dodavanjima u opasnoj zoni od početka utakmice se uvukla nesigurnost u gostujuće redove, što je prouzrokovalo i grešku u saradnji između Derika Lukasena i Mateusa u 38. minutu. To je golom kaznio lukavi Zahi Ahmad. Imao je Stankovićev tim igrača više u poslednjih pola sata utakmice, ali mu ni to nije bilo dovoljno da dođe do pozitivnog rezultata. Da bi u revanšu nadoknadio zaostatak, srpski šampion neće smeti da dozvoli propuste, već da dokaže da je kvalitet na njegovoj strani. Videlo se od starta utakmice, da će igrači Hapoela tražiti svaku priliku da poremete organizaciju igre Crvene zvezde, ali da će sa druge strane i izabranici Dejana Stankovića imati dosta prostora da ugrouze rivala iz kontranapada. Posebno Osman Bukari, koji je od starta meča bežao sa „radara“ Matanu Baltaksi. Nekoliko pogrešnih dodavanja u opasnoj zoni stvaralo je komplikacije Crvene zvezde i unelo nemir u gostujuće redove. Iz jednog pogrešnog dodavanja Vasilija Kostova ka Abu Faniju, reprezentativac Izraela je zaradio žuti karton još u 15. minutu utakmice. Loše Zvezdinih igrača prilikom predaje lopte, podizale su temperaturu i pored aut-linije, pa je Dejan Stanković jednom prilikom ozbiljno zagrmeo na mlađanog Kostova: „Daj pas više!“.

Oslanjanje na Bukarijevu brzinu dalo je rezultata u 25. minutu utakmice, kada je krilo iz Gane pobeglo čuvaru na desnom boku, potom uposlilo Mirka Ivanića. Okrenuo se Zvezdin kapiten oko svoje ose, gađao bliži ugao, ali to nije bilo dovoljno precizno da se ugrozi Ofir Marsijano. Mogla je Crvena zvezda mnogo da izvuče iz dve vezane akcije u 36. minutu, kada je prvo sa udarcem zakasnio Duarte, a potom iz daljine zapucao Mirko Ivanić. Onda kada je zaličilo da bi Zvezda mogla da izvrši dodatni pritisak u finišu utakmice, usledio je suprotan epilog. Neugiranost Derika Lukasena sa ostatkom tima došla je do izražaja u 38. minutu. Iskusni defanzivac je dao nepreciznu loptu Mateusu, brazilski čuvar mreže mu je vratio, ali je bivši igrač Pafosa bio pod ogromnim pritiskom. Zahi Ahmed je presekao tu loptu i poslao je u nebranjeni deo mreže.