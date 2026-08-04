Siti krenuo po Pedra Neta: Mareska želi da se obezbedi ako ode Savinjo
Vreme čitanja: 2min | uto. 04.08.26. | 20:52
Portugalac bi opet mogao da sarađuje sa dobro poznatim trenerom
Zasad samo Eliot Anderson. I to po paprenih 135.000.000 evra. U budućnosti možda i Pedro Neto. I to bliskoj budućnosti, jer bi Portugalac mogao da postane drugi novajlija Mančester Sitija ovog leta.
Ključ je – Enco Mareska.
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Kada je Italijan preuzeo poziciju šefa stručnog štaba Čelsija, jedno od prvih pojačanja bio mu je baš Neto, angažovan iz Vulverhemptona po ceni od 60.000.000 evra. I pokazao se kao vrlo dobro rešenje u ofanzivi. Sada kada je Mareska za kormilom Građana, nada se da bi mogao da obnovi saradnju sa nekadašnjim članom Brage.
Transfer-guru Fabricio Romano preneo je da je direktan kontakt između Sitija i Pedra Neta ostvaren. Romano ne navodi sumu koja bi bila u opticaju na ime obeštećenja, ali sigurno bi Plavci gledali da izvuku novac, pa i zarade na momku koji je u dve sezone odigrao čak 103 utakmice u svim takmičenjima i na njima bio zaslužan za 37 golova (19 dao, 18 namestio).
Ovaj posao Mančester Sitija, ako se realizuje, značio bi da je Pedro direktna zamena za Savinja, pošto Brazilac očigledno nije u planovima Enca Mareske za novu sezonu i već danima se pominje kako bi mogao u Totenhem, koji je dosad već potrošio 267.000.000 evra na letnjoj pijaci, dovođenjem Sandra Tonalija, Mateusa Fernandeša i Jan Pola van Hekea (dok su ostale novajlije, poput Endija Robertsona, Markosa Senesija i Martina Dubravke, stigle besplatno). Roberto de Zerbi bi rado video Savinja kao osveženje u napadu, Siti želi da ga pusti i ako se tako rasplete čvor, prazninu na Etihadu bi popunio baš Pedro Neto.
Portugalac je sigurno dobra opcija za Siti, dok je veliko pitanje kako bi na Stamford bridžu tumačili njegov odlazak, pošto A Bola navodi da Ćabi Alonso u ovom trenutku ima na raspolaganju čak 15 napadača (što centralnih, što krilnih).
Opet, i konkurencija u Sitiju je žestoka, pošto pozicije na kojima se Pedro Neto najbolje snalazi pokrivaju Antoan Semenjo, Žeremi Doku i Fil Foden. Naravno, i Savinjo.
Još nešto: Totenhem jeste pikirao Savinja, a ako do njega ne dođe, okrenuo bi se Kodiju Gakpu iz Liverpula.