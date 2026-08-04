Ovako nešto se ne viđa svaki dan: Dva faula u dve sekunde i – letiš napolje (VIDEO)
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Vreme čitanja: 4min | uto. 04.08.26. | 21:04
Čudna situacija na meču Hapoela i Crvene zvezde
Jedan faul, drugi faul i – isključenje. Takvih primera ima na hiljade, da na istoj utakmici neko bude isključen usled dva prekršaja, ali da se to desi u razmaku od samo dve sekunde, nije baš česta pojava.
A dogodilo se u Sombatelju, gde je Hapoel iz Ber Ševe domaćin Crvenoj zvezdi u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona i gde je ostao sa fudbalerom manje posle isključenja Matana Baltakse. Štoper izraelskog predstavnika isključen je zbog dva prekršaja u razmaku od samo dve sekunde.
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Posledica je crveni karton u režiji španskog sudije. Tačno je da se ne dešava svaki dan, ali dešava se. I, po pravilima je.