Isplivao ceo snimak Argentinaca ispred svlačionice i u njemu nema ništa mistično

Na tom isečenom snimku čuje se Mesi kako govori da „zaborave sve što je bilo i da se fokusiraju na meč“, tu navodno Enco Fernandes plače... Sve to je lansiralo teoriju kako se u svlačionici Argentine desio neki haos uoči utakmice, koji je potpuno poremetio ekipu.

Selektor Lionel Skaloni je po dolasku u zemlju potpuno zbunjeno rekao novinarima da nema predstavu o čemu pričaju, niti je video taj snimak, a mediji iz „zemlje srebra“ su danas objavili ceo snimak, na kojem, ispostaviće se, nema ama baš ništa tako mistično, na osnovu čega bi mogle da se prave razne teorije zavere.

„Idemo momci, smirite se svi, smirite se. Najvažnija stvar je da ostanemo smireni. Da se fokusirano na igru, u redu? Smirite se, zaboravite sve drugo. Samo da igramo. Fokus samo na igru. Idemo“, govorio je Mesi u tunelu.

Onda se čuje golman Emilijano Martinez kako priča sa Kutijem Romerom koji je bio pored njega:

„Ako ideš pored lopte, biće dva na jedan. Pritiskaće te sa Laminom (Jamalom, prim. aut.). Pazi na lopte ka unutra, vidi da li bi mogao negde da je skreneš“.

Lisandro Martinez se potom obratio golmanu.

„Dibu, moramo da budemo oprezni kada seku unutra, uvek pokušavaju da otvore nogu, zar ne“?

Lisandro se potom obraća Taljafiku, koji je imao možda i najteži zadatak na meču, da se bori sa Jamalom.

„Hajde, Niko, zaustavićeš ga. Zaustavićeš ga celu utakmicu“.

Pa se ponovo okrenuo golmanu Martinezu.

„Idemo, Dibu, ostani jak. Pokupi svaku loptu“.

Onda se Mesi obratio štoperima.

„Kada prođu, recite Leandru (Paredesu) i Encu (Fernandezu) da ne guraju napred“.

I na kraju Kuti Romero se obratio Emilijanu Martinezu:

„Danas je tvoj trenutak, važi“?

Na šta je golman odgovorio:

„Danas je moj dan. Danas ću ući u istoriju“.

I to je bilo to. Nikakve mistike, nikakvih skrivenih poruka, drame... Samo nervoza koja može da se nožem seče kod jednog tima koji ide da se bori za svetsku titulu.