PREDLOZZI I TIPOVANJA (sreda): Pančevci debituju i vatromet je neizbežan
Vreme čitanja: 1min | sre. 22.07.26. | 11:52
Pročitajte nekoliko predloga za 22. jul...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Ovo je debi Železničara na međunarodnoj sceni, u kojem ga očekuje duel sa jednim od najvažnijih klubova Portugalije, ekipom koja je prošle sezone igrala polufinale Lihe Evrope. Jasno je da je Braga favorit, ali se nadamo da Pančevci neće lako „prodati kožu“, pa tipujte na 3+.
Ukupno golova
Omoniju je pre desetak dana napustio povremeni marokanski reprezentativac Rajan Emaje, koji je sa 25 golova bio najzaslužniji za povratak „krune“ u njenu trofejnu salu. Kajrat ume da igra na rezultat i Mozzart šansa KIXVPPX sasvim je izgledna, a isto važi i za malo golova.
Mozzart šansa
Vardar je bio nadomak iznenađenja na gostovanju KuPS-u, ali je nesrećno dosuđen penal pogurao Fince u dalje kvalifikacije za Ligu šampiona. Skopljancima je ipak moralo da poraste samopouzdanje posle tog meča i ovde sumnjamo u dvojku (1X), ali očekujemo golove na obe strane.
Oba tima daju gol
Bašakšehir je u minulih desetak sezona uglavnom završavao u vrhu tabele - izuzetak su prvenstvo 2019/20. kada je bio šampion, i ono sledeće, kada je bio tek 12. U Evropi povremeno ume da bude veoma nezgodan, pa očekujemo KMB 1&3+, iako je protivnik u punoj takmičarskoj formi.
Mozzart kombinazzije
Levski se poigrao sa Borcem, a Univerzitatea sa beloruskim Makslajnom i njihov dvomeč spada u najneizvesnije u 2. kolu, bar na papiru. Bugari bi mogli da iskoriste podršku sa tribina, ali odluka o ukupnom pobedniku pašće u Krajovi. Naš savet je kec, budite oprezni s golovima.
Konačan ishod
Prvak Albanije bio je najnadahnutiji učesnik uvodne runde i verujemo da Celjanima nije bilo svejedno kada su videli da je Egnatija deklasirala Petrokub sa 6:1. Međutim, Grofovi su klasa za Moldavce i ne bi nas iznenadilo da trijumfuju na ovom gostovanju. Sumnjate li, tu je GG.
Konačan ishod
Nefči nije blistao na pripremama (savladao je samo ekipu niškog Radničkog). S druge strane, Dinamo je morao da se ozbiljno pomuči kako bi u prethodnoj rundi eliminisao Sileks (posle penala). Iako nas nijedan ishod ne bi iznenadio, usudićemo se da prednost damo Azerbejdžancima.
Konačan ishod
Klubovi iz zemlje svetskog šampiona tek su počeli sa pripremnim utakmicama i zato treba biti oprezan sa njima. Domaćin se iz trećeg ranga takmičenja vratio u Segundu, dok je Hetafe iozborio plasman u plej-of LK. Ipak, ne znači da treba da tipujete na goste, bar ne sada.
Konačan ishod