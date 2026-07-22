Barselona najzad imenovala trenera
Vreme čitanja: 1min | sre. 22.07.26. | 11:34
Slovenac zvanično na klupi giganta iz Katalonije
Barselona je zvanično imenovala Aleksandera Sekulića za novog šefa stručnog štaba! Slovenački stručnjak potpisao je dvogodišnji ugovor sa katalonskim gigantom koji ga veže za klub do 2028. godine.
Sekulić seda na klupu Barselone nakon što je Ćavi Paskval napustio tim i preuzeo Dubai, gde je upravo Sekulić vodio ekipu krajem prošle sezone i to do titule prvaka ABA lige pošto je zamenio na klupi Juricu Golemca. Mozzart Sport, prvi je najavio ovaj transfer, podsećajući da je slovenački trener prošlu sezonu počeo na klupi ruskog Zenita.
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Dolazak Sekulića dolazi u izuzetno turbulentnom trenutku za klub. Barselona prolazi kroz potpunu rekonstrukciju tima pošto je dres Katalonaca napustilo čak devet igrača. Klub se oprostio od prve zvezde Vila Klajburna i kapitena Tomaša Satoranskog, dok se legendarni Jan Veseli zvanično penzionisao na kraju prošle sezone. Pre nepunih nedelju dana, Barselona je bila jedan od retkih evroligaša koji u tom momentu nije imao nijedno zvanično pojačanje, uz Partizan Mozzart Bet.
Navijači i javnost su očekivali ozbiljne rezove u upravi nakon što tim prvi put u poslednjih osam sezona nije uspeo da izbori plasman u plej-of Evrolige. Ipak, masovni odlasci bez adekvatnih zamena u ovom trenutku deluju kao korak unazad, pa pred Sekulićem stoji ogroman posao da sa novim timom vrati Barselonu u sam vrh evropske košarke.