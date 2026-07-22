Barselona najzad imenovala trenera

Barselona je zvanično imenovala Aleksandera Sekulića za novog šefa stručnog štaba! Slovenački stručnjak potpisao je dvogodišnji ugovor sa katalonskim gigantom koji ga veže za klub do 2028. godine.

Sekulić seda na klupu Barselone nakon što je Ćavi Paskval napustio tim i preuzeo Dubai, gde je upravo Sekulić vodio ekipu krajem prošle sezone i to do titule prvaka ABA lige pošto je zamenio na klupi Juricu Golemca. Mozzart Sport, prvi je najavio ovaj transfer, podsećajući da je slovenački trener prošlu sezonu počeo na klupi ruskog Zenita.