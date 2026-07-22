Kodi poranio? Već večeras stiže u Atinu
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | sre. 22.07.26. | 11:26
Amerikanac stiže pravo sa Majorke
Voli Kodi Miler Mekintajer da ostavi dobar utisak na navijače. To je radio i u Crvenoj zvezdi, a sada isto čini i kao igrač Olimpijakosa.
Kako prenose mediji iz Grčke, Amerikanac će večeras sleteti u Atinu i krenuti odmah put Pireja. Specifično je što Miler Mekintajer dolazi mnogo pre nego što pripreme evropskog i grčkog šampiona zapravo kreću.
Izabrane vesti
Miler Mekintajer konstanto kači snimke kako trenira, a poslednje vreme proveo je na Majorki. Upravo će sa ovog španskog ostrva i doći u Atinu. Već sutra ga očekuju medicinski pregledi i testovi fizičke spreme.
Miler Mekintajer je protekle sezone blistao u Evroligi i odigrao je najbolju sezonu u karijeri. Beležio je u proseku 12,6 poena, 7,4 asistencije, 4,5 skokova i jednu ukradenu loptu po meču, odnosno indeks korisnosti 15. Odigrao je svih 38 utakmica u elitnom takmičenju kao starter, ubedljivo najviše minuta i u proseku i sve ukupno. Bio je čelični čovek Crvene zvezde, lider kao glavni organizator igre i sada je došlo vreme da sve to naplati.
Pored Kodija u Olimpijakos je stigao i Žan Montero, dok su tim napustili Alek Piters, Mustafa Fal, Frenk Nilikina, Šakil Mekisik, Kostas Adetokunbo, Monte Moris i Kinan Evans.