Kodi poranio? Već večeras stiže u Atinu

Voli Kodi Miler Mekintajer da ostavi dobar utisak na navijače. To je radio i u Crvenoj zvezdi, a sada isto čini i kao igrač Olimpijakosa.

Kako prenose mediji iz Grčke, Amerikanac će večeras sleteti u Atinu i krenuti odmah put Pireja. Specifično je što Miler Mekintajer dolazi mnogo pre nego što pripreme evropskog i grčkog šampiona zapravo kreću.