Sujeta mundijalskog heroja: Beli labud svetskog fudbala osvetoljubivo ostavlja Barsu bez špica

Pogodak koji je prelomio istoriju i doneo svetsku titulu transformisao je Ferana Tores preko noći. Ružno pače svetskog fudbala izraslo je u belog labuda. Onog koji misli da više nema razloga da bilo kome dokazuje svoju vrednost, najmanje klubu koji ga je mesecima držao na ledu. I tu dolazimo do ključnog momenta ove drame: sujeta je proradila.

Barselona je taktizirala, odlagala pregovore oko novog ugovora kako bi izbegla plaćanje bonusa Sitiju i ponudila mu produžetak pod istim ili slabijim finansijskim uslovima, uz jasnu poruku da ostaje samo sporedna opcija. Ali Tores više nije isti igrač. Sa zlatom oko vrata i peharom u rukama, u njemu je proradio inat heroja koji ne želi da pristane na mrvice. Zabolele su ga sumnje i činjenica da ga uprava nikada nije videla kao prvu devetku kluba.

Sada, kada je Pari Sen Žermen sa Luisom Enrikeom spreman da iznese ponudu koja se ne odbija, i finansijski i sportski, Tores drži sve karte u svojim rukama. I ironija je potpuna: odlučio je da napusti Kamp Nou baš u trenutku kada se Barselona nalazi u potpunom napadačkom beznađu. Odlaskom Levandovskog i potencijalnim begom Toresa, Katalonci ostaju bez ijednog klasičnog špica na pretrpanom i skupom tržištu. Feran Tores je sačekao svoj trenutak. Od igrača od kog se tražilo da štedi klupski budžet, postao je čovek koji Barselonu ostavlja na cedilu i to sa statusom heroja.

Sve ovo stavlja rukovodstvo Barselone u poziciju iz koje praktično nema dobrog izlaza. Jedini način da Katalonci sada spreče Toresov odlazak jeste da duboko posegnu u džep i ponude mu ugovor kakav do juče nisu mogli ni da zamisle. Ako žele da ga zadrže i spreče potpunu katastrofu u napadačkoj liniji, moraće da ga preplate i ponude mu uslove daleko iznad njegovih dosadašnjih primanja. To je cena koju klub sada mora da plati za svoje ranije potcenjivanje, da igraču kog su planirali da drže uvek na istoj plati sada moraju da ponude status jednog od najplaćenijih u svlačionici.

Ironija je u tome što je Barsa sama sebe saterala u ćorsokak. Dok Pari Sen Žermen mami Toresa spektakularnom količinom finansijskih resursa i ulogom zvezde tima kod Luisa Enrikea, Đoan Laporta i Deko znaju da bi gubljenje još jednog napadača u istom prelaznom roku bilo ravno sportskom samoubistvu. Beli labud sada diktira uslove, a na Barseloni je da izabere hoće li pretrpeti finansijski udarac i brutalno preplatiti Toresa ili će rizikovati da ostane bez špica pred početak sezone.