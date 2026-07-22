Nedeljković zabeležio prvu asistenciju u dresu Aston Vile (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sre. 22.07.26. | 12:00
Bek reprezentacije Srbije je bio starter za tim iz Birmingema u pobedi nad Volsolom (5:0)
RB Lajpcig nije želeo da ga otkupi, pa se Kosta Nedeljković ovog leta vratio u Aston Vilu. Dok čeka odluku rukovodstva tima iz Birmingema da li će ga slati dalje na novu pozajmicu, 20-godišnji fudbaler trenira sa prvim timom. U sredu uveče je odigrao i prijateljsku utakmicu, bio je starter protiv četvrtoligaša Volsola u pobedi sa 5:0 (3:0).
Bio je to prvi pripremni meč koji su odigrali izabranici Unaja Emerija ovog leta. Nedeljković se od prvog minuta našao na terenu, a već je u 24. namestio 17-godišnjem Brajanu Mađu prvi od dva gola, za vođstvo sa 1:0.
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Dugo je Aston Vila držala loptu u svom posedu, ona je došla na desnom krilu do Nedeljkovića. Namestio se nekadašnji defanzivac Crvene zvezde na levu nogu i uputio centaršut u peterac, a Mađo se našao na pravom mestu. Bila je to prva Nedeljkovićeva asistencija u dresu premijerligaša.
Prethodno, pre odlaska u RB Lajpcig na pozajmicu, 20-godišnji fudbaler je zabeležio deset takmičarskih nastupa za Aston Vilu. Uglavnom ulazeći sa klupe.
19.00: (1,75) Omonija (3,50) Kairat (5,00)
Na ovoj utakmici sa Volsolom je debitovao Žoao Gomes, Brazilac kojeg je Aston Vila ovog leta kupila od Vulverhemptona za 40.000.000 evra. Bilo je očigledno da 25-godišnjem vezisti treba još treninga da bi se uigrao sa novim saigračima.
Što se tiče Nedeljkovića, konačnu odluku će doneti Emerijev stručni štab. Zasad nije poznata nijedna potencijalna destinacija za mladog beka, koji je za klub iz Birmingema ugovorom vezan do leta 2029. godine.
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