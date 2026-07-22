Nedeljković zabeležio prvu asistenciju u dresu Aston Vile (VIDEO)

Dugo je Aston Vila držala loptu u svom posedu, ona je došla na desnom krilu do Nedeljkovića. Namestio se nekadašnji defanzivac Crvene zvezde na levu nogu i uputio centaršut u peterac, a Mađo se našao na pravom mestu. Bila je to prva Nedeljkovićeva asistencija u dresu premijerligaša.

Prethodno, pre odlaska u RB Lajpcig na pozajmicu, 20-godišnji fudbaler je zabeležio deset takmičarskih nastupa za Aston Vilu. Uglavnom ulazeći sa klupe.

19.00: (1,75) Omonija (3,50) Kairat (5,00)

Na ovoj utakmici sa Volsolom je debitovao Žoao Gomes, Brazilac kojeg je Aston Vila ovog leta kupila od Vulverhemptona za 40.000.000 evra. Bilo je očigledno da 25-godišnjem vezisti treba još treninga da bi se uigrao sa novim saigračima.

Što se tiče Nedeljkovića, konačnu odluku će doneti Emerijev stručni štab. Zasad nije poznata nijedna potencijalna destinacija za mladog beka, koji je za klub iz Birmingema ugovorom vezan do leta 2029. godine.

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