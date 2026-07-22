Saša Ilić otvoreno: Kasnimo sa pojačanjima! Zakomplikovalo se oko Oume

Pre svega, to se odnosi na angažovanje Timotija Oume iz praške Slavije, koji je viđen kao direktna zamena za dosadašnjeg kapitena Vanju Dragojevića, čiji je transfer u Glazgov Rendžers pred realizacijom. A dolazak Kenijca više nije izvestan.

„Ne znam, stvar se malo zakomplikovala. Ako se ne desi da dođe baš taj igrač, moraćemo da pojurimo nekoga sa sličnim karakteristikama. Najvažnije je da to bude profil fudbalera poput Oume. Prelazni rok je živa stvar – planirate jedno, pa se ne desi ništa, a onda se preko noći pojavi nova opcija. Nisam osoba koja po svaku cenu traži veliki broj igrača, već tražim isključivo one koji odmah mogu da donesu ekstra kvalitet Partizanu“, predočio je Ilić na konferenciji za medije posvećenoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, koja je na programu u četvrtak od 21 čas (TV Arena Premium 1).

Nevezano za status zadnjeg veznog iz Slavije, šef stručnog štaba se i dalje priželjkuje da će mu ljudi iz vrha kluba u najskorijem roku omogućiti pojačanja. Na direktno pitanje novinara da li ih uopšte očekuje, strateg Parnog valjka uzvratio je kratko i više nego jasno – samo jednom rečju:

„Očekujem.“

Kada je reč o formiranju ekipe, situacija u Humskoj je daleko od idealne. Čak bi bez ulepšavanja moglo da se konstatuje da je situacija alarmantna, jer je takmičarska sezona već zvanično počela, a novih lica koja bi odmah pravila razliku na terenu – i dalje nema.

„Ekipa u ovom trenutku ima dosta mladih igrača, od kojih je većina potekla u školi Partizana. Meni je preko potrebno nekoliko iskusnijih fudbalera koji će doneti ekstra kvalitet ovoj mladoj ekipi. Ponoviću to još jednom i više neću otvarati tu temu: dobro znam u kakvoj se finansijskoj situaciji nalazi Partizan i da mnogo toga direktno zavisi od izlaznih transfera. Kao trener sam apsolutno svestan da kasnimo sa pojačanjima. U avgustu će se sve konačno znati, a do tada ćemo se truditi da sa postojećim kadrom izvučemo apsolutni maksimum“, zaključio je Saša Ilić.