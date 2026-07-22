Šahinova misija – Liga konferencije: Nije uspeo u Dortmundu, ali dobro gura u Bašakšehiru
Vreme čitanja: 3min | sre. 22.07.26. | 12:10
Tim iz Istanbula favorit u dvomeču protiv Intera iz Turkua u drugom kolu kvalifikacija za ulazak u najslabije evropsko takmičenje. Prvi meč ove srede (19.45) na stadionu Fatih Terim
Ne računajući meč koji nas najviše zanima ove srede (21.00), na evropskom debiju Železničara u Pančevu protiv Brage, najzanimljiviji obračun dana u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije je duel Bašakšehira i Intera iz Turkua.
Istanbulski tim je pre šest godina osvojio premijernu krunu u Turskoj, ali posle toga je tim sa stadiona Fatih Terim u silaznoj putanji. Doduše, i dalje je u gornjem domu, ima i Kup Turske iz 2023. godine. Nekadašnji trener Antalije posle neuspešne avanture u Borusiji iz Dortmunda, Nuri Šahin, drugu sezonu je na klupi Bašakšehira. Ekipa iz najvećeg grada Turske je u proteklom šampionatu Turske bila peta, a Evropu je obezbedila kao finalista Kupa Turske (Trabzon ugrabio pehar).
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Skroman prelazni rok ovog leta u taboru tima iz Istanbula. Otkupljen je od Rome definitivno uzbekistanski napadač Eldor Šomurodov, dok je najveće pojačanje kluba turski defanzivac Emin Bajram koji je plaćen belgijskom Vesterlou 4.000.000 evra. Iz Dinamo Tbilisija je stigao talantovani Gurzin Saba Karkebašvili za 2.500.000. Od bitnijih igrača otišli su Brazilac Leo Duarte u Botafogo i golman Dogan Alemdar koji je za 2.000.000 evra pojačao Bešiktaš.
19.45: (1,15) Bašakšehir (7,00) Inter Turku (15,0)
Rival u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije je finski Inter. Povoljna okolnost za goste iz Turkua je što su u takmičarskom ritmu, bore se sa KUPS-om za titulu u Zemlji 1.000 jezera.
Najveća zvezda domaćina Šomurodov je prijavljen za drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencije, ali zbog dužeg odsustva posle Mundijala nije najavljen u prvoj postavi, prema izveštaju turskih medija. U napadu bi trebalo da igraju Hrvat Ivan Brnić i Nemac Dejvi Selke. Zbog suspenzije zbog kartona van stroja je Kristofer Operi. U pripremnom periodu dobri rezultati tima iz Istanbula. Savladani su Salcburg sa 2:1 i mađarska Puškaš Akademija sa 2:0.
21.00: (8,50) Železničar Pančevo (4,50) Braga (1,35)
Inter iz Turkua ima veliki broj afričkih fudbalera. Za vikend je drugoplasirana ekipa Veikauslige napravila kiks, odigrala bez golova protiv preposlednjeplasiranog Jara. Finski tim je u prvom kolu kvalifikacija bio bolji od Sarajeva. Posle 1:1 na Koševu, u revanšu je bilo 2:1 za Inter.
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LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)
Utorak
Geterborg - Levadija 1:2 (0:2)
/Nvanko 90+1 - Vendel 33, 45+1/
Florijana - Drita 1:1 (0:0)
/Drina 90+9 - Balaj 90+4/
Bisen - Đer 2:6 (1:3)
/Ferber 20, Abi 75 – Bumba 12, Vitalis 24, Endžije 47, Đukanović 83, Banati 90+1/
Sreda
19.00: (2,05) Nefči (3,20) Dinamo Minsk (3,60)
19.00: (1,85) Bohemijans (3,45) Balkani (4,00)
19.45: (1,15) Bašakšehir (7,00) Inter Turku (15,0)
20.00: (2,90) Vardar (3,35) Riga (2,30)
20.30: (2,30) Spartak Trnava (3,20) CSKA Sofija (3,00)
21.00: (8,50) Železničar Pančevo (4,50) Braga (1,35)
Četvrtak
16.30: (5,40) Mališeva (3,60) Hibernijan (1,62)
17.00: (3,70) Alaškert (3,25) Kluž (2,00)
17.00: (7,75) Liepaja (4,20) Austrija (1,40)
17.30: (3,60) Panevezis (3,20) Tobol (2,05)
18.00: (1,80) Debrecin (3,45) Pjunik (4,20)
18.00: (3,50) Dila Gori (3,25) Apolon (2,05)
18.00: (2,20) Flora (3,35) TNS (3,05)
18.00: (1,40) HJK (4,40) Kolerajn (7,25)
18.00: (8,00) Paide (4,40) Zira 1,37()
18.30: (1,95) AEK Larnaka (3,30) Beitar Jerusalim (3,80)
18.30: (1,25) Dunajska Streda (5,20) Velež (11,0)
18.30: (1,10) Rakov (8,50) Valeta (18,0)
18.30: (1,05) RFS (12,0) Vestri (22,0)
19.00: (13,0) Bate Borisov (5,80) Sion (1,20)
19.00: (2,00) Dinamo Tbilisi (3,25) Žalgiris (3,70)
19.00: (10,0) Santa Koloma (6,25) Rapid Beč (1,22)
19.00: (3,00) Gais (3,30) Nordsjiland (2,25)
19.00: (1,77) ML Vitepsk (3,45) Sutjeska (4,40)
19.00: (2,85) Univerzitetea Kluž (3,25) Bran (2,35)
19.00: (5,00) Zimbru (3,50) Noa (1,68)
19.30: (1,35) Vaduz (4,80) Atletik Eskaldes (7,50)
19.45: (1,33) FCSB (4,70) Auda (8,50)
20.00: (2,85) Aluminij (3,30) Dinamo Tirana (2,35)
20.00: (5,60) Pakš (3,90) Panatinaikos (1,55)
20.00: (4,20) Polisja Žitomir (3,45) Kopenhagen (1,80)
20.00: (2,90) Varaždin (3,30) Jablonec (2,30)
20.00: (5,25) Vojvodina (3,85) Ajaks (1,58)
20.30: (1,42) Borac (4,30) Petrokub (7,00)
20.30: (2,90) Hapoel TA (3,05) Ludogorec (2,45)
20.30: (3,80) LNZ Čerkasi (3,30) Gent (1,95)
20.30: (1,17) Lugano (6,25) Dukađini (15,0)
20.30: (2,60) Žilina (3,30) Katovice (2,35)
20.45: (1,78) Bravo (3,50) Škendija (4,30)
20.45: (1,17) Madervel (6,50) Toršavn (14,0)
20.45: (1,17) Rijeka (6,50) Deri Siti (14,0)
20.45: (3,40) Runavik (3,65) Koper (1,95)
20.45: (1,45) Šelburn (4,00) Kalju (7,00)
21.00: (1,25) Partizan (5,70) UNA Strasen (9,50)
21.00: (2,25) Stjarnen (3,45) Ilves (2,90)
21.15: (2,25) Valur (3,30) Zrinjski (3,00)
*** kvote su podložne promenama