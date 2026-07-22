Šahinova misija – Liga konferencije: Nije uspeo u Dortmundu, ali dobro gura u Bašakšehiru

Ne računajući meč koji nas najviše zanima ove srede (21.00), na evropskom debiju Železničara u Pančevu protiv Brage, najzanimljiviji obračun dana u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije je duel Bašakšehira i Intera iz Turkua.

Istanbulski tim je pre šest godina osvojio premijernu krunu u Turskoj, ali posle toga je tim sa stadiona Fatih Terim u silaznoj putanji. Doduše, i dalje je u gornjem domu, ima i Kup Turske iz 2023. godine. Nekadašnji trener Antalije posle neuspešne avanture u Borusiji iz Dortmunda, Nuri Šahin, drugu sezonu je na klupi Bašakšehira. Ekipa iz najvećeg grada Turske je u proteklom šampionatu Turske bila peta, a Evropu je obezbedila kao finalista Kupa Turske (Trabzon ugrabio pehar).