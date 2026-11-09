Tončev otišao i iz Skupštine, na računu Radničkog preko 3.000.000 dinara i 900.000 evra

Vitko Radomirović

Pod tačkom razno, prisutnima se obratio direktor kluba Dejan Propadalo i podneo neku vrstu izveštaja dosadašnjeg rada, pre svega kada su finansije u pitanju.

"Ne volim mnogo ni da pričam, posebno ne da se hvalimo, ali mislim da smo mnogo uradili za ovaj klub. Da krenem od te čuvene omladinske škole, mi do pre dve godine nismo imali decu gde da svlačimo. To je bila katastrofa, zaraza. Decu su svlačili na zapadnoj trirbini, gde nije bilo vode, kanalizacije. Mi smo našim sredstvima krenuli u razvoj omladinske škole. Da biste ih privukli morate makar osnovne uslove da obezbedite. Napravili smo dva kupatila, tri svlačionice, odeljenje za trenere gde da sasatanče. Radnički, kao veliki klub, imao je samo jedan teren i taj teren je bio gori od terena Cara Konstantina na Bubnju. Tu je Radnički i trenirao i igrao, pomoćni je bio beton, gde su se deca povređivala. Radnički je uspeo da napravi tri terena za četiri godine. Kruševavc ima pet, napravio ih je grad, a ovo je Radnički sam od svojih sredstava. I glavni teren je Radnički uradio, jer je FSS davao novac 500-600 hiljada evra klubovima. Neki klubovi su uzeli novac, a mi smo izabrali teren. Prvi put u istoriji bili smo drugi, posle 35 godina igrali smo Evropu. Svi znate kad smo došli koliko se dugovalo, bili su i Aca (Jovanović, prim.aut) i Caki tada igrači, ni štucne nisu imali. Evo vam i jedna anegdota. Kad smo igrali sa Makabijem iz Tel Aviva evropske kvalifikacije, ja sedim u loži sa delegatom iz Danske. Igrači ne izlaze na teren, utakmica kasni, mi silazimo do svlačionica, a gosti neće da izađu, jer su ih poprskala bušna vatrogasna creva kojima smo mi nadovnjavali teren. Bio je to ozbiljan skandal, ko zna da li bi se odigrala utakmica, da Makabi nije vodio naš Vlada Ivić, koji ih je nekako odobrovoljio", istakao je Propadalo, a onda izneo i neke konkretne cifre:

"Evo finansija na današnji dan, u žutu banku. Na računu u dinarima ima 3.201.000, u evrima 900.789 evra, a u američkim dolarima 35.064. Prihodi koji su sigurni sponzorskim ugovorima u narednih šest meseci su 1.187.000 evra, što znači da ovo rukovodstvo ostavlja dva miliona evra i preko tri miliona dinara. Ja vam garantujem da nijedan klub u našoj Superligi trenutno nema ovoliki novac na računu. Ne dugujemo ni dinar za porez, ne dugujemo ni za plate. Ne znam ko može da kaže da se nije dobro radilo kad pogleda zatečene dugove i ovakvo stanje na računu sada. Ja za rezultate nisam zadužen, ali tu snosimo kolektivnu odgovornost, svi koji smo u klubu. Imali bismo više bodova, ali Beograd je stavio jug Srbije na đon, mi smo samo četiri utakmice izgubili što su oni priznali na televiziji da su nas sudije oštetile, a mi od toga ništa nemamo. Ostaje problem taj stadion, to će biti problem i za Vitka i verovatno za one koji dođu posle Vkitka jednog dana, ali tudili smo se da igrači ne osećaju taj problem. Sa navijačima smo imali sjajnu saradnju, sve što su tražili, trudili smo se da ispunimo", zaključio je prvi operativac kluba u prethodnom, a videćemo da li i u narednom periodu.