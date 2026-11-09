Večiti ostali bez franšiza! Specijalne pozivnice za Partizan Mozzart Bet i Zvezdu
Vreme čitanja: 4min | pon. 09.11.26. | 18:55
Uvek dobro obaveštena "Gazeta" piše da beogradski klubovi moraju da čekaju do novog proširenja 2030. godine
Od kada se pojavila reč "franšiza" u evroligaškom rečniku, nadali su se srpski predstavnici Partizan Mozzart Bet i Crvena zvezda dobijanju tog statusa i da postanu stalni članovi elitnog takmičenja. Pisali smo već da je Evroliga predstavila suvlasnicima (Efes, Baskonija, Olimpija Milano, Barselona, Bajern Minhen, Fenerbahče, Asvel, Makabi Tel Aviv, Olimpijakos, Panatinaikos, Real Madrid, Žalgiris i moskovski CSKA) predlog pet glavnih kandidata za dobijanje franšiza, što su bili Valensija, Pariz, Dubai, Hapoel iz Tel Aviva i Maksima Roma, o čemu je - posebno za italijanski tim - Mozzart Sport odavno izveštavao.
Italijanska "Gazeta", jedan od najvećih evropskih sportskih medija koji baš retko greši i koji uvek ima pouzdane informacije, piše da Crvena zvezda i Partizan Mozzart Bet neće dobiti stalnu licencu. Zna se da su večiti rivali dobili trogodišnje licence, konkretno specijalne pozivnice da informacija bude tačnija, a kako stvari stoje – ponuda će za njih ostati ista. Pomenuti list kaže da će beogradski klubovi opet dobiti trogodišnje "vajld karte", i da će uz njih biti Virtus iz Bolonje i Napoli. Inače, najavio je Mozzart Sport takođe ovaj rasplet pre pet dana i da će tako i biti...
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E, sada. Italijani pišu da će Crvena zvezda, Partizan Mozzart Bet, Virtus iz Bolonje i Napoli imati prednost u borbi za dve dodatne stalne licence tokom druge faze proširenja Evrolige na 28 učesnika, koja je planirana za 2030. godinu. Znači da ostaje nada da se dobije stalna licenca, samo je daleko taj period za sada, ali dobra vest je da su glavni kandidati, kada opet dođe do proširenja. Do tada, svakako će ostati članovi Evrolige na specijalnim pozivnicima i nadati se novom krugu, kada će opet konkurisati i imati šansu da dobiju status franšize.
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Iako je bilo priča u raznim stranim medijima i domaćim - posebno domaćim oko garancija i svega usput - Crvena zvezda i Partizan Mozzart Bet ostaju bez statusa franšiza i stalne licence, ali kao što je već rečeno, nije sve tako sivo. Ima vremena i ne treba očajavati trenutno zbog ove odluke, pošto elitno takmičenje svakako ima večite rivale u opticaju za budućnost.
Da se vratimo na status ostalih timova i koja je konačna odluka Evrolige. Italijani dobijaju novi klub sa stalnom licencom i to je Maksima Roma. "Gazeta" piše da će predlog da Maksima Roma dobije stalnu licencu biti upućen na usvajanje Upravnom odboru 13 klubova vlasnika Evrolige, pa da će se to do kraja novembra samo potvrditi. Italijani se fokusiraju samo na svoje, pa bi Virtus i Napoli trebalo da dobiju trogodišnje specijalne pozivnice kao i naši klubovi i tako će oni uz srpske klubove imati prednost kada bude novo proširenje 2030. godine.
Italija će tako odmah imati četiri predstavnika u Evroligi, koliko će ih imati i Španija, koja će biti najzastupljenija zemlja. Ugurali su se Italijani dobro u Evroligu, ulažu, deluje da je kod njih budućnost i kod njih cveta cveće. Inače, odluka dolazi u trenutku kada Evroliga priprema proširenje takmičenja od sezone 2027/28, kada će broj učesnika biti povećan sa 20 na 24, a kasnije i na 28 klubova. Dvanaest klubova vlasnika, uz trenutno suspendovani CSKA, koji već imaju zagarantovano mesto u takmičenju, bez dodatnih troškova postaće franšize, čime će njihove desetogodišnje licence biti pretvorene u trajne. Među njima su Olimpija Milano, Real Madrid, Barselona i Baskonija iz Španije, Panatinaikos i Olimpijakos iz Grčke, Fenerbahče i Efes iz Turske, kao i Bajern Minhen, Asvel, Makabi Tel Aviv i Žalgiris.
Da rezimiramo – kada se izuzmu dva mesta rezervisana za klubove koji će se plasirati kroz Evrokup, drugo evropsko takmičenje, preostalih deset pozicija biće podeljeno na šest novih franšiza i četiri trogodišnje specijalne pozivnice. Status franšize dobiće Valensija, Pariz, Dubai, Maksima iz Rima, Hapoel Tel Aviv i PAOK iz Soluna. O čemu je Mozzart Sport takođe pisao nedavno. Trogodišnje vajld karte pripale bi Partizanu, Crvenoj zvezdi, Virtusu iz Bolonje i Napoliju.
Novi klubovi sa statusom franšize imaće ista prava kao dosadašnji vlasnici Evrolige, ali će za ulazak morati da plate između 50.000.000 i 90.000.000 evra. Od tih uplata 13 trenutnih klubova vlasnika inkasiraće Evroliga ukupno 400.000.000 evra. To znači da bi pomenutih 13 klubova dobili po 30.000.000 evra...
Mnogi se pitaju i – šta je sa NBA Evropom i saradnjom sa njima? Proširenje predstavlja nastavak plana koji je Evroliga već usvojila i koji će sprovoditi nezavisno od ishoda pregovora sa NBA ligom. Najjače košarkaško takmičenje na svetu planira dolazak u Evropu već od naredne sezone sa sopstvenom ligom, koja bi funkcionisala samostalno ukoliko ne bude postignut dogovor o zajedničkom projektu sa Evroligom. Pošto prva ponuda NBA lige nije prihvaćena, iz američkog takmičenja poručili su da će za pregovore biti vremena sve dok ne počne proces pretvaranja postojećih klubova u franšize.
Zbog toga će predstojeća sednica Upravnog odbora Evrolige, na kojoj bi krajem novembra trebalo da budu potvrđene promene, predstavljati još jednu važnu prekretnicu u čitavom procesu, a možda i konačnu odluku o budućnosti evropske klupske košarke.