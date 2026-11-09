Večiti ostali bez franšiza! Specijalne pozivnice za Partizan Mozzart Bet i Zvezdu

Italijanska " Gazeta ", jedan od najvećih evropskih sportskih medija koji baš retko greši i koji uvek ima pouzdane informacije, piše da Crvena zvezda i Partizan Mozzart Bet neće dobiti stalnu licencu. Zna se da su večiti rivali dobili trogodišnje licence, konkretno specijalne pozivnice da informacija bude tačnija, a kako stvari stoje – ponuda će za njih ostati ista. Pomenuti list kaže da će beogradski klubovi opet dobiti trogodišnje "vajld karte", i da će uz njih biti Virtus iz Bolonje i Napoli. Inače, najavio je Mozzart Sport takođe ovaj rasplet pre pet dana i da će tako i biti...

Od kada se pojavila reč "franšiza" u evroligaškom rečniku, nadali su se srpski predstavnici Partizan Mozzart Bet i Crvena zvezda dobijanju tog statusa i da postanu stalni članovi elitnog takmičenja. Pisali smo već da je Evroliga predstavila suvlasnicima (Efes, Baskonija, Olimpija Milano, Barselona, Bajern Minhen, Fenerbahče, Asvel, Makabi Tel Aviv, Olimpijakos, Panatinaikos, Real Madrid, Žalgiris i moskovski CSKA) predlog pet glavnih kandidata za dobijanje franšiza, što su bili Valensija, Pariz, Dubai, Hapoel iz Tel Aviva i Maksima Roma, o čemu je - posebno za italijanski tim - Mozzart Sport odavno izveštavao .

E, sada. Italijani pišu da će Crvena zvezda, Partizan Mozzart Bet, Virtus iz Bolonje i Napoli imati prednost u borbi za dve dodatne stalne licence tokom druge faze proširenja Evrolige na 28 učesnika, koja je planirana za 2030. godinu. Znači da ostaje nada da se dobije stalna licenca, samo je daleko taj period za sada, ali dobra vest je da su glavni kandidati, kada opet dođe do proširenja. Do tada, svakako će ostati članovi Evrolige na specijalnim pozivnicima i nadati se novom krugu, kada će opet konkurisati i imati šansu da dobiju status franšize. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Iako je bilo priča u raznim stranim medijima i domaćim - posebno domaćim oko garancija i svega usput - Crvena zvezda i Partizan Mozzart Bet ostaju bez statusa franšiza i stalne licence, ali kao što je već rečeno, nije sve tako sivo. Ima vremena i ne treba očajavati trenutno zbog ove odluke, pošto elitno takmičenje svakako ima večite rivale u opticaju za budućnost.

Da se vratimo na status ostalih timova i koja je konačna odluka Evrolige. Italijani dobijaju novi klub sa stalnom licencom i to je Maksima Roma. "Gazeta" piše da će predlog da Maksima Roma dobije stalnu licencu biti upućen na usvajanje Upravnom odboru 13 klubova vlasnika Evrolige, pa da će se to do kraja novembra samo potvrditi. Italijani se fokusiraju samo na svoje, pa bi Virtus i Napoli trebalo da dobiju trogodišnje specijalne pozivnice kao i naši klubovi i tako će oni uz srpske klubove imati prednost kada bude novo proširenje 2030. godine. Italija će tako odmah imati četiri predstavnika u Evroligi, koliko će ih imati i Španija, koja će biti najzastupljenija zemlja. Ugurali su se Italijani dobro u Evroligu, ulažu, deluje da je kod njih budućnost i kod njih cveta cveće. Inače, odluka dolazi u trenutku kada Evroliga priprema proširenje takmičenja od sezone 2027/28, kada će broj učesnika biti povećan sa 20 na 24, a kasnije i na 28 klubova. Dvanaest klubova vlasnika, uz trenutno suspendovani CSKA, koji već imaju zagarantovano mesto u takmičenju, bez dodatnih troškova postaće franšize, čime će njihove desetogodišnje licence biti pretvorene u trajne. Među njima su Olimpija Milano, Real Madrid, Barselona i Baskonija iz Španije, Panatinaikos i Olimpijakos iz Grčke, Fenerbahče i Efes iz Turske, kao i Bajern Minhen, Asvel, Makabi Tel Aviv i Žalgiris.