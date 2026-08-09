Ivan Ilić prekršio pravila ponašanja, Torino gleda kako da ga se reši

Definišu ga na sledeći način...

„Dok je tim savladao Avelino na penale, iza kulisa se odvijao završni čin raskola koji se kuvao već nekoliko nedelja. Kako je detaljno analizirano u današnjem izdanju Tutosporta, srpski vezni igrač Ivan Ilić je zvanično izgnanik u univerzumu Granate. Srbin se nije ukrcao u autobus za prethodno gostovanje i ostao je u Torinu, potvrđujući fudbalsku i disciplinsku izolaciju koja ne ostavlja prostora za tumačenje u vezi sa njegovom budućnošću. Ovo nije izolovana odluka, niti ona koju diktiraju privremene okolnosti. I za utakmicu sa Barnlijem, srpski igrač nije uvršten u sastav. Isti scenario se verno ponovio na domaćoj utakmici protiv Vada, gde je Ilić isključen iz tima; poslednji meč je odigrao 25. jula protiv Čitadele. Ovaj negativni trend odražava potpuni nedostatak samopouzdanja kod Injacija Abatea i sportskog direktora Đanluke Petrakija“, piše jedan od lokalnih sajtova blizak Torinu.

Jedini logičan scenario posle ovoga jeste pokušaj Torina da proda Ivana Ilića do kraja prelaznog roka. Ranije je bilo interesovanja moskovskog Spartaka, Lacija, Betisa, Majnca, Frajburga... Najveći razlog za izvesni rastanak sa Torinom jeste što je Ilić zakoračio u poslednju godinu ugovora, a Italijani uveravaju kako klub želi da se reši njegove plate, pa da onda dovede igrača ili više njih koji bi treneru Abateu proširili opcije.

„Drastična odluka stručnog štaba nije zasnovana samo na čisto taktičkim ili razlozima fizičke spreme, već pre svega na strogim disciplinskim razlozima. Unutar tima na snazi je stroga disciplina, a ponašanje veznog igrača na poslednjim treninzima nije ocenjeno kao u skladu sa standardima profesionalizma koje zahteva novi stručni štab“, pojasnio je Tutosport.

Zbog svega navedenog Ilić trenira odvojeno od grupe i čeka vesti iz kancelarije.