Cirbes otvorio dušu posle 10 godina: Prevarili su me

Međutim, kada je tema prešla na njegov lični boravak u Tel Avivu i odlazak u minhenski Bajern, 36-godišnji snažni centar izneo je izuzetno teške optužbe na račun izraelskog giganta u koji je prešao posle sjajnih izdanja u dresu Crvene zvezde.

„Moja perspektiva na sezonu u Makabiju je veoma loša. Ugovor je uticao na mene, bilo je stvari kojima su me doveli u zabludu i zbog kojih su me prevarili u vezi sa ugovorom. Dugo sam se borio za svoja prava. Makabi je crno poglavlje moje karijere. Ono što se tamo dogodilo bilo je smešno – ispričali su mi stvari koje nisu bile tačne kako bi me naterali da pređem u Bajern i prevarili su me. To mi je stvorilo probleme sa kojima se i danas nosim. Moj ugovor sa Bajernom nije bio dovoljno dobar, ali morao sam da ga potpišem kako bih nastavio da igram košarku.“

Nakon neuspešne epizode u Makabiju i odlaska u Minhen, Cirbes se još dva puta vraćao u Crvenu zvezdu, sa kojom je ostvario najveće uspehe u karijeri. Pored beogradskog kluba, tokom bogate karijere nastupao je i za Guangsi Rajnose, Cedevita Olimpiju, Šabab Al Ahli i Benfiku. Trenutno nosi dres rodnog Trira, gde je uspeo da izbori plasman u FIBA Evropa kup i ostvari dečačke snove.