Cirbes otvorio dušu posle 10 godina: Prevarili su me
Vreme čitanja: 2min | ned. 09.08.26. | 13:26
Nemački centar pričao o lošem iskustvu u Izraelu
Nekadašnji ljubimac navijača Crvene zvezde Majk Cirbes odlučio je da posle skoro deset godina prekine ćutanje i otvoreno progovori o svom boravku u Makabiju iz Tel Aviva. Nemački centar dao je intervju za izraelski portal Walla Sport, a povod za razgovor bio je dolazak njegovog sunarodnika Danijela Tajsa u redove „Ponos Izraela“ – čime je Tajs postao tek drugi Nemac u istoriji kluba, odmah posle Cirbesa.
Iako je za svog reprezentativnog kolegu imao samo reči hvale, Cirbes nije štedeo bivši klub kada se prisećao sopstvenog iskustva iz sezone 2016/17.
„Igrao sam sa Tajsom i protiv njega i uvek smo imali veoma dobar odnos. On je odličan igrač i sjajna osoba van terena. Mislim da je izuzetan spoj sa Makabijem. Doneće im mnogo energije i srčanosti, doneće sve što je potrebno jer je jedan od najboljih centara u Evroligi.“
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Međutim, kada je tema prešla na njegov lični boravak u Tel Avivu i odlazak u minhenski Bajern, 36-godišnji snažni centar izneo je izuzetno teške optužbe na račun izraelskog giganta u koji je prešao posle sjajnih izdanja u dresu Crvene zvezde.
„Moja perspektiva na sezonu u Makabiju je veoma loša. Ugovor je uticao na mene, bilo je stvari kojima su me doveli u zabludu i zbog kojih su me prevarili u vezi sa ugovorom. Dugo sam se borio za svoja prava. Makabi je crno poglavlje moje karijere. Ono što se tamo dogodilo bilo je smešno – ispričali su mi stvari koje nisu bile tačne kako bi me naterali da pređem u Bajern i prevarili su me. To mi je stvorilo probleme sa kojima se i danas nosim. Moj ugovor sa Bajernom nije bio dovoljno dobar, ali morao sam da ga potpišem kako bih nastavio da igram košarku.“
Nakon neuspešne epizode u Makabiju i odlaska u Minhen, Cirbes se još dva puta vraćao u Crvenu zvezdu, sa kojom je ostvario najveće uspehe u karijeri. Pored beogradskog kluba, tokom bogate karijere nastupao je i za Guangsi Rajnose, Cedevita Olimpiju, Šabab Al Ahli i Benfiku. Trenutno nosi dres rodnog Trira, gde je uspeo da izbori plasman u FIBA Evropa kup i ostvari dečačke snove.