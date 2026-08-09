Zenit testira Partizan Mozzart Bet
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Vreme čitanja: 3min | ned. 09.08.26. | 13:15
Ruski tim zvanično objavio termine tri pripremne utakmice
Košarkaši piterskog Zenita odradiće centralni deo priprema za novu sezonu u Srbij, gde ih u okviru letnjeg kampa u Beogradu očekuju tri kontrolna duela. Ruski klub je i zvanično potvrdio satnicu i raspored provera protiv austrijskog Beča, kao i domaćih timova FMP-a i Partizan Mozzart BEta.
Serija mečeva počinje 25. avgusta u 20 časova okršajem protiv Beča u dvorani „Železnik“, gde će dva dana kasnije, 27. avgusta u istom terminu, Zenit odmeriti snage i sa domaćim FMP-om.
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Pripremnu turneju Rusi zatvaraju 31. avgusta velikim duelom protiv Partizana, a tačna satnica, lokacija održavanja te utakmice, kao i detalji o TV prenosima biće naknadno objavljeni.
Podsetimo da se nova ekipa Partizana okuplja 20. avgusta kada počinje pripreme za novu sezonu.