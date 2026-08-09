Zenit testira Partizan Mozzart Bet

Košarkaši piterskog Zenita odradiće centralni deo priprema za novu sezonu u Srbij, gde ih u okviru letnjeg kampa u Beogradu očekuju tri kontrolna duela. Ruski klub je i zvanično potvrdio satnicu i raspored provera protiv austrijskog Beča, kao i domaćih timova FMP-a i Partizan Mozzart BEta.

Serija mečeva počinje 25. avgusta u 20 časova okršajem protiv Beča u dvorani „Železnik“, gde će dva dana kasnije, 27. avgusta u istom terminu, Zenit odmeriti snage i sa domaćim FMP-om.