Ivić osvojio osmi trofej u karijeri i ostavio Nemanju Maksimovića praznih šaka
Vreme čitanja: 2min | ned. 29.11.26. | 19:41
Al Ain u Superkupu Ujedinjenih Arapskih Emirata savladao Šabab Al Ahli iz Dubaija sa 2:1 (1:1)
Nastavio je Vladimir Ivić sa žetvom trofeja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Posle titule i nacionalnog kupa srpski fudbalski trener je sa Al Ainom osvojio ove nedelje i Superkup UAE. U utakmici za pehar savladao je Šabab Al Ahli iz Dubaija sa 2:1 (1:1).
Nije bilo lako ljubičastima, uprkos ranom vođstvu. U 9. minutu je El Husin Rahimi doneo prednost Ivićevom timu, ali samo četiri minuta kasnije je Saejid Ezatolahi izjednačio na Brenovu asistenciju.
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Ipak, u nastavku je Al Ain stigao do novog vođstva. U 53. minutu je Rafael Rodriges pogodio na asistenciju Ramija Rabije, a kasnije se ispostavilo da je tako i postavio konačan rezultat. Rabija je nešto kasnije još jednom zatresao mrežu Šabab Al Ahlija, ali taj pogodak je poništen zbog ofsajda.
U finišu prvog poluvremena se povredio strelac jedinog gola tima iz Dubaija Ezatolahi, a na terenu ga je zamenio srpski reprezentativac Nemanja Maksimović. Međutim, nije uspeo da pomogne izabranicima Andrea Žardina da izbegnu poraz.
S druge strane, Ivić se ovog puta opredelio da ostavi na klupi srpskog štopera Đorđa Skoka. Uglavnom je nekadašnji fudbaler Javora standardan prvotimac Al Aina, ali ovog puta nije ni ulazio u igru.
Iviću je ovo treći trofej sa Al Ainom, a ukupno osmi u trenerskoj karijeri. Sa Makabijem iz Tel Aviva je osvojio dve titule i Superkup Izraela, a sa PAOK-om najpre titulu u omladinskoj ligi, pa zatim i Kup Grčke sa prvim timom.
Naravno, neće Ivić previše proslavljati ovaj trofej, tek ga čekaju najbitnije bitne u sezoni. U azijskoj Ligi šampiona će se Al Ain gotovo izvesno naći u osmini finala, pošto je lider Zapadne divizije posle pet kola, dok je u šampionatu UAE četvrti na tabeli sa samo dva boda manje od lidera Al Vasla, koji je odigrao jedan meč više.
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SUPERKUP UAE
Nedelja
Al Ain – Šabab Al Ahli Dubai 2:1 (1:1)
/Rahimi 9, Rodriges 53 – Ezatolahi 13/