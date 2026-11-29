Ipak, u nastavku je Al Ain stigao do novog vođstva. U 53. minutu je Rafael Rodriges pogodio na asistenciju Ramija Rabije, a kasnije se ispostavilo da je tako i postavio konačan rezultat. Rabija je nešto kasnije još jednom zatresao mrežu Šabab Al Ahlija, ali taj pogodak je poništen zbog ofsajda.

U finišu prvog poluvremena se povredio strelac jedinog gola tima iz Dubaija Ezatolahi, a na terenu ga je zamenio srpski reprezentativac Nemanja Maksimović. Međutim, nije uspeo da pomogne izabranicima Andrea Žardina da izbegnu poraz.

S druge strane, Ivić se ovog puta opredelio da ostavi na klupi srpskog štopera Đorđa Skoka. Uglavnom je nekadašnji fudbaler Javora standardan prvotimac Al Aina, ali ovog puta nije ni ulazio u igru.