Presudila je drama u samom finišu i odluke sudije Džona Bruksa i njegovih asistenata iz VAR sobe. Obe sporne situacije, kod izjednačujućeg gola Jurijena Timbera i eventualnog penala za Građane na drugoj strani završile su - u Arsenalovu korist. Bilo je teško presuditi u oba slučaja, tu nema dileme, ali ostaje utisak da je naročito u prvom Bruks imao i pravo i razlog da presudi drugačije, čime bi i ishod ovog meča bio drastično izmenjen. A samim tim i aktuelna šampionska trka jer su ovako Tobdžije zadržale šest bodova prednosti na vrhu.

Minuti su delili Mančester Siti od veličanstvenog trijumfa na Emirejtsu u derbiju sezone protiv Arsenala. Bili su gosti bolji rival, hrabriji, drskiji, požrtvovaniji i na korak od pobede koja bi ih potpuno vratila u šampionsku trku. Bili, kažemo, ali ne i ostali jer je tim Mikela Artete u poslednjem pokušaju ipak stigao do remija (2:2) o kom će biti mnogo reči i večeras i u danima koji dolaze.

Ako je konačan ishod i ostao takav kakav je, treba reći da uopšte ne bi bilo nezasluženo da je čitav plen otišao u Mančester. Ne samo zbog činjenice da su dvaput vodili, da su u dobrom delu meča bacali na konopce velikog rivala, da su se bolje snašli u nervoznom derbiju i bili na korak od sva tri boda... Tim Enca Mareske - koji je sve šokirao odlukom da van protokola ostavi Rajana Šerkija "zbog njegovog rada na treninzima ove nedelje" - ostavio je bolji utisak ponajviše zahvaljujući ludom Encu Fernandezu. Prgavi Argentinac živi za ovakve utakmice i bilo je to jasno od samog početka pa do poslednjih momenata meča. Gospodario je sredinom terena, anemični vezni red Arsenala bez Deklana Rajsa nije umeo adekvatno da odgovori na njegovu agresivnost i sve vreme je bio onaj koji odgovara na protivnički direkt, ne taj koji ga prvi zadaje.

Tako je sve i krenulo. Pao je Enco u 7. minutu posle kontakta s Bruno Gimaraesom blizu šesnaesterca gostiju, ali je sudija Džon Bruks samo odmahnuo rukom. Dva minuta kasnije, na signalizaciju pomoćnika, opravdano je poništio gol Kaija Haverca, jer su se pored Nemca još trojica njegovih saigrača našla u ofsajdu u začetku akcije. Nervoza je bila skoro opipljiva, a naročito oštri bili su Artetini momci. Rikardo Kalafiori i Mikel Merino zaradili su žute kartone u razmaku od svega nekoliko minuta, digao se s klupe i Arteta, ali to je samo potvrdilo koliko im je stalo da dotuku velikog rivala. Shvatio je to ubrzo i Đanluiđi Donaruma kada je morao da skida zicer Jurijanu Timberu, a već u sledećem napadu Noni Madueke je zatresao spoljni deo mreže. 🍂🍂🍂🍂🍂 MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao 🍂🍂🍂🍂🍂 Tenzije se nisu spuštale, a Timber je ponovo bio u centru pažnje, ovoga puta iz negativnog razloga - oborio je Žeremija Dokua bez lopte, VAR je proveravao situaciju, ali je procenjeno da povlačenje za dres i (i možda kosu) belgijskog ofanzivca nije imalo intenzitet neophodan za crveni karton. Planuo je i Mareska kraj aut linije, Emirejts je goreo kao da smo usred nekog argentinskog derbija.

Otud i ne čudi što se kao riba u vodi u takvoj atmosferi (s)našao i Enco. Izbegao je nekim čudom veću kaznu od žutog kartona iako je njegov osvetnički start nad Merinom sadržao sve elemente brutalnosti i nesportskog ponašanja. Njih dvojica nastavili su svoj lični rat po čitavom terenu čim to prilike dozvole, uz neizbežna gurkanja i laktove u pleksus daleko od Bruksovih očiju. Taj opšti metež nekako je promenio odnos snaga na terenu, i od Arsenalove početne dominacije stigli smo začas do Sitijeve totalne ofanzive. Timber je na tacni predao loptu Ndijaeu, ovaj proigrao Fernandeza na desnom krilu, ali Argentinac je bio sebičan u situaciji četiri na tri, umesto da centrira samom Halandu na drugoj stativi, i prilika je otišla u nepovrat. Zato sledeća nije. Joško Gvardiol je proturio loptu kroz noge Timberu, napravio slalom kroz šesnaesterac i poslužio usamljenog Halanda za rutinski finiš, 0:1.

Bilo je to sve što je trebalo ovom spektaklu - gol da pokrene zabavu i izazove munjevit odgovor Tobdžija. Colis je lepo uposlio Haverca, ali njegov prvi pokušaj je otišao kraj desne stative. Par minuta kasnije, promašaja nije bilo. Osovina je bila ista, Colis je izvanredno naciljao Merina na daljoj stativi, Španac je povratnom pogodio Haverca, a Nemac staloženo spakovao u mrežu s ivice peterca, 1:1. Sve ono najlepše što fudbal može da pruži. A bili smo tek na pola...

Otvorio je Siti furiozno drugo poluvreme i već u prvom naletu se zasluženo naplatio. Ajub Buadi je uzeo loptu na levoj strani, prevario Maduekea, napravio dar-mar po boku pre nego što je proigrao Enca u naletu, a ovaj iz prve u maniru najboljih napadača poslao loptu iza Raje za 1:2. Grogirani domaćini potpuno su spustili gard posle još jednog nokdauna. Usledila je nova šansa za nebesko plave, pukla je Artetina odbrana i milimetri su nedostajali da Encov centaršut po zemlji stigne do Halanda za sigurnih 1:3, ali su Raja i Gabrijel krajnjim naporima sprečili najgore. Španac je morao da spasava stvar i minut-dva kasnije, posle još jednog pokušaja razigranog i raspojasanog Fernandeza.

Shvatio je Arteta da mu žestoko gori pod nogama, izvukao indisponiranog Martina Edegora i posegao za potencijalnim džokerom Viktorom Đekerešem. Šveđanin mu je uzvratio na pruženoj šansi kroz svega par minuta i samo su sreća i leva stativa sačuvale Siti od već viđenog izjednačenja. Desetak minuta kasnije isti igrač se ušunjao iza leđa poslednje linije Sitija, ali je traljavo reagovao u veoma izglednoj poziciji. Prešle su Tobdžije u totalnu ofanzivu, bacio je španski stručnjak u vatru i tinejdžera Maksa Daumana, sve karte bacio na napad i dočekao 83. minut koji je sve promenio. Donaruma nije uspeo da očisti loptu posle spornog kontakta s Gabrijelom, ona je bukvalno pogodila više sretnog nego spretnog Timbera i završila u mreži. Dugo se gledao VAR, isprva smo mislili zbog potencijalnog faula u napadu, a na kraju je pod lupu došao eventualni kontakt Timbera s loptom rukom. Čini se da ju je Holanđanin ipak butinom poslao u mrežu i gol je na kraju priznat, 2:2.

Ogorčeni gosti pokušali su da i treći put prevuku klackalicu na svoju stranu, Eliot Anderson je sjajno šutirao iz slobodnog udarca, ali lopta je prohujala kraj desne stative. Mareska je iz nemoći, u očaju, završio na kolenima. Znao je koliko blizu pobede je bio, koliko malo je nedostajalo za čudo na najtežem gostovanju. Najluđe je, ipak, tek sledilo. Foden je centrirao u poslednjem minutu sudijske nadoknade, Gvardiol se vinuo u vazduh i zahvatio loptu glavom, koja je na putu do gola udarila u ruku Đekereša. Nastala je gungula na terenu, Bruks je konsultovao VAR, vrteli su se ponovljeni snimci, drama je dosegla vrhunac i - ništa. Nema penala, nema eventualnog gola za Siti, nema dalje za ovaj ludi rolerkoster na Emirejtsu. Zbog takvih sudijskih odluka, međutim, debate i rasprave tek počinju...