Sada su Crnogorci na skoru 5-5 i mogu da kažu da su još živi. Biće teško doći do tog trećeg mesta, ali sve će se rešavati u poslednja dva kola u februaru kada igraju protiv Gruzije i Španije. Moraju da pobede obe utakmice, a da Ukrajina obe izgubi (Grčka, Portugalija).

Naravno to je ako uzmemo u obzir da su Gruzija i Španija na prvom i drugom mestu što trenutno deluje izvesno. Prosto za grupu I možemo da kažemo samo - videćemo šta će biti.

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Crna Gora je igrala odlično i sa +7 je dočekala poslednju deonicu. Nadirala je Ukrajina, pokušavala da priđe i vrati se u meč, ali su igrači Zvezdana Mitrovića zadržali mir i uspeli da odbiju sve nalete protivnika.

Najefikasniji su bili Jovan Kljajić, Dino Radončić i Marko Simonović sa po 13 poena, 11 je dodao Zoran Vučelić, dok je do devet brojao Petar Popović. Na drugoj strani Maksim Šulga iz Real Madrida je imao 17 poena, 14 je dodao Dmirto Sapincev, a Oleksandr Kovilar je doprineo sa 13.

KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET - Druga runda, 4. kolo

Nedelja

Gruzija - Portugalija 92:78

/Rid 22 - Vilijams 31/

Turska - Island 101:83

/Hazer 23 - Fridrikson 15/

Ukrajina - Crna Gora 71:77

/Šulga 17 - Simonović, Kljajić, Radončić 13/

Španija - Grčka

Bosna i Hercegovina -Litvanija

Srbija - Italija

Ponedeljak

17.30: (1,30) Finska (16,0) Estonija (3,90)

18.00: (1,80) Mađarska (14,5) Slovenija (2,15)

18.30: (2,30) Izrael (14,5) Letonija (1,70)

19.30: (1,25) Nemačka (17,0) Poljska (4,40)

20.00: (1,02) Hrvatska (30,0) Holandija (13,0)

20.30: (1,85) Francuska (hendikep -18,5) Švedska (1,85)

*** Kvote su podložne promenama