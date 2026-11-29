Živi nada Crnogoraca za Mundobasket!
Vreme čitanja: 2min | ned. 29.11.26. | 19:42
Pala Ukrajina u Rigi, sve je otvoreno u Grupi I
Nema dileme da je Grupa I kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Kataru sledeće godine najotvorenija što se tiče toga ko bi mogao na Mundobasket. Pet od šest ekipa ima šansu da se nađe na svetskoj smotri, a ta jedna je verovali ili ne - Grčka (koja trenutno gubi sa 13 razlike od Španije).
E sad, mogla je Ukrajina protiv Crne Gore večeras manje više i Crnogorce da liši nade, ali je Crna Gora uspela da pobedi u Rigi sa 77:71 (19:19, 17:14, 19:15, 22:23).
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Sada su Crnogorci na skoru 5-5 i mogu da kažu da su još živi. Biće teško doći do tog trećeg mesta, ali sve će se rešavati u poslednja dva kola u februaru kada igraju protiv Gruzije i Španije. Moraju da pobede obe utakmice, a da Ukrajina obe izgubi (Grčka, Portugalija).
Naravno to je ako uzmemo u obzir da su Gruzija i Španija na prvom i drugom mestu što trenutno deluje izvesno. Prosto za grupu I možemo da kažemo samo - videćemo šta će biti.
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Crna Gora je igrala odlično i sa +7 je dočekala poslednju deonicu. Nadirala je Ukrajina, pokušavala da priđe i vrati se u meč, ali su igrači Zvezdana Mitrovića zadržali mir i uspeli da odbiju sve nalete protivnika.
Najefikasniji su bili Jovan Kljajić, Dino Radončić i Marko Simonović sa po 13 poena, 11 je dodao Zoran Vučelić, dok je do devet brojao Petar Popović. Na drugoj strani Maksim Šulga iz Real Madrida je imao 17 poena, 14 je dodao Dmirto Sapincev, a Oleksandr Kovilar je doprineo sa 13.
KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET - Druga runda, 4. kolo
Nedelja
Gruzija - Portugalija 92:78
/Rid 22 - Vilijams 31/
Turska - Island 101:83
/Hazer 23 - Fridrikson 15/
Ukrajina - Crna Gora 71:77
/Šulga 17 - Simonović, Kljajić, Radončić 13/
Španija - Grčka
Bosna i Hercegovina -Litvanija
Srbija - Italija
Ponedeljak
17.30: (1,30) Finska (16,0) Estonija (3,90)
18.00: (1,80) Mađarska (14,5) Slovenija (2,15)
18.30: (2,30) Izrael (14,5) Letonija (1,70)
19.30: (1,25) Nemačka (17,0) Poljska (4,40)
20.00: (1,02) Hrvatska (30,0) Holandija (13,0)
20.30: (1,85) Francuska (hendikep -18,5) Švedska (1,85)
*** Kvote su podložne promenama