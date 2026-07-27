Iz Bešiktaša potvrdili pregovore sa Vlahovićem: Lopta je u njegovom dvorištu; neće biti nove ponude za Salaha!

A kako se gotovo na dnevnom nivou pojavljuju nove informacije u vezi obojice, sportski direktor istanbulskog kluba Onder Ozen odlučio je da se obrati javnosti i pojasni kako trenutno stoje stvari, iznevši novosti koje bi mogle da razočaraju navijače Bešiktaša.

“Već neko vreme mnogo se govori o Mohamedu Salahu. O toj temi se obimno spekulisalo iz svakog ugla. Postoje neke stvari koje želimo da razjasnimo u vezi sa njim”, započeo je Ozen konferenciju, a zatim prešao na stvar. “Stupili smo u kontakt sa Salahom. Ovo je takođe uključivalo i model finansiranja. Salah je svetska zvezda, poštovan sportista. Sastali smo se sa njim tri puta pre nego što se uopšte razgovaralo o finansijskom delu pregovora. Do te tačke sve je teklo glatko. Kada je počeo finansijski deo, ta početna glatkoća usporila je od 21. jula pa nadalje. Počeli su da stižu zahtevi koji bi poremetili protok informacija i stvorili zastoj u finansijskom procesu. Mogu da pretpostavim da poštovani sportista kao što je Salah nije bio svestan toga”.

Zbog toga se Bešiktaš, kako kaže, privremeno povukao iz pregovora i neće slati novu, izmenjenu ponudu igraču.

“Klub ima svoju politiku i ne može odstupiti od nje. Naš predsednik je veoma jasno definisao svoj stav i ostao je pri njemu. Rad agencija je legalan posao, postoji zakonska provizija, a prekoračenje te provizije bilo bi nelegalno. Pitanje o kom se radi... Predsednik je, ne donoseći populističku odluku, 'privremeno otišao' od stola”. Ponuda Bešiktaša, data pod sopstvenim uslovima, jasna je. Ako stigne odgovor na ovu ponudu, on se može proceniti. Ali Bešiktaš neće poslati drugu ponudu. Rekli su da pregovaraju i sa drugim klubom, možda će odatle dobiti rezultat. Poslednja ponuda koju smo poslali Salahu je krajnja tačka koja ne šteti klupskom identitetu Bešiktaša“.

Dotakao se potom i situacije oko Dušana Vlahovića sa kojim se već nedeljama unazad Bešiktaš povezuje.

“Što se tiče Dušana Vlahovića, lopta je u njegovom dvorištu jer je slobodan igrač. Ako preferira jednu od pet najjačih liga, Turska nije jedna od njih. Ako se ukaže prilika za Vlahovića, mi bismo je, kao klub, rado razmotrili. Imao je najbolju sezonu u karijeri sa Vinčencom Italijanom. Trener povremeno razgovara sa njim, a Vlahović ima veliko poštovanje prema njemu. Svakako ponovo želi da radi sa njim. Ali igrači daju prioritet ugovorima, a ne trenerima. Mislim da Vlahović očekuje ugovor velikih razmera. Predviđam da će želeti da bude u timu koji se takmiči u Ligi šampiona”, zaključio je Ozen.