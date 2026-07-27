Ovo ni Felini ne bi režirao: Puče sve posle 16 dana – odoše Maldini i Leonardo!
Vreme čitanja: 3min | pon. 27.07.26. | 19:25
Hteli su modernog stručnjaka, Tijago Mota bio je glavni izbor, a na kraju...
Novi selektor Italije i definitivno neće biti Andrea Pirlo, to je bilo jasno ranije tokom dana. Odjednom u prvi plan iskočio je problem oko snimanja reklame za rusku kladionicu, gde se postavlja pitanje – da li je to stvarno kamen spoticanja da jedan od najboljih fudbalera u istoriji ove države ne sedne na klupu nacionalnog tima? Ko voli teorije zavere, teško da je to razlog zašto neće biti novi selektor jer je kladionica sponzor Serije A i generalno svega fudbalskog u Italiji. Da, ima politički momenat jer su Rusi, zbog oružanog sukoba sa Ukrajinom i što se bilo kakva povezanost sa njima smatra danas kao smrtni greh u Evropi, ali hajde da malo spustimo loptu. Ako je to stvarno razlog zašto on neće biti selektor Italije, onda je problem dublje prirode. Psihičke.
Đovani Malago, kao novi predsednik Fudbalskog saveza Italije je navodno dobio packu sa političke strane oko proslavljenog fudbalera, pa je odlučio da preseče - ne može Pirlo da bude selektor. Tako je udario šamar tehničkom direktoru Paolu Maldiniju i njegovoj desnoj ruci Leonardu jer su oni hteli odrešene ruke i da se pitaju za sve oko novog selektora. S obzirom da se sve tako odvilo, njih dvojica su podneli ostavke i otišli su posle 16 dana! Hteli su Tijaga Motu na mestu selektora, izgleda da im ni to nije prošlo, pa su odlučili da jednostavno odu. Sapunica je završena, poslednja epizoda je gotova.
Izabrane vesti
Kako prenosi italijanski "Skaj Sport", odoše Maldini i Leonardo i definitivno. Pošto je propao Pirlo, a Tijago Mota bio dimna bomba, više nisu imali šta da rade i da se pitaju tu. Samo su saopštili da idu i ta saga je završena. Prosto neverovatno.
Situacija je bila jasna – Tijago Mota mora da bude novi selektor Italije ako tamošnji savez hoće da Paolo Maldini i Leonardo ostanu na svojim pozicijama. Njih dvojica su hteli modernog trenera, nekoga ko fudbal gleda očima kako bi po njihovom mišljenju trebalo danas da se igra, a ne ono što predsednik i njegovi saveznici misle. Da se oni pitaju na kraju - pitaju se svakako i oni moraju da daju amin, ali ne biraju selektora - na klupi bi sedeo Antonio Konte ili Roberto Mančini. To je neprihvatljivo za Italije danas jer se vrte u istom začaranom krugu i ništa ne smisla. Ne bi se pomakli od mrtve tačke na kojoj su, a baš su u kanalu. U kakvom nikada nisu bili do sada. Pošto ni Mota nije rešenje, odlučili su da odu.
Podsećamo, Pirlo je propao kao opcija zbog pomenute reklame i sastanak da se sve dogovore i ozvaniče novog selektora, najavilo se da bi novi sastanak trebalo da bude zakazan sa Tijagom Motom, međutim, sada od toga neće biti ništa. Ranije su im propali Pep Gvardiola i Karlo Ančeloti, na kraju i Pirlo. Poslednji moderni trener koji bi mogao da preuzme Italiju i po mišljenju Maldinija i Leonarda da odradi dobar posao je spreman da se toga lati i oni su spremni da ga dovedu pred Malagu i da mu kažu - uzmi plajvaz, udri potpis i daj njemu da udari autogram. I da završavamo ovu priču. Tako je pisala italijanska "Gazeta", ali je i to brzo propalo. Rešenja nema i sve je gotovo.
Drama koju ni jedan od najboljih italijanskih režisera u istoriji Federiko Felini ne bi mogao da ekranizuje je završena. Trajala je 16 dana i za nešto više od dve nedelje videli smo pravi haos.
Kada pogledate da su se pominjala i imena u vidu Rafaelea Paladina, Stefana Piolija, pa čak i bivšeg trenera Fiorentine Paola Vanolija, onda znate zašto se Italijanima diže kosa na glavi.
Sve je puklo. Italijani su sada u nikada većem problemu.