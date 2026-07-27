Ovo ni Felini ne bi režirao: Puče sve posle 16 dana – odoše Maldini i Leonardo!

Novi selektor Italije i definitivno neće biti Andrea Pirlo, to je bilo jasno ranije tokom dana. Odjednom u prvi plan iskočio je problem oko snimanja reklame za rusku kladionicu, gde se postavlja pitanje – da li je to stvarno kamen spoticanja da jedan od najboljih fudbalera u istoriji ove države ne sedne na klupu nacionalnog tima? Ko voli teorije zavere, teško da je to razlog zašto neće biti novi selektor jer je kladionica sponzor Serije A i generalno svega fudbalskog u Italiji. Da, ima politički momenat jer su Rusi, zbog oružanog sukoba sa Ukrajinom i što se bilo kakva povezanost sa njima smatra danas kao smrtni greh u Evropi, ali hajde da malo spustimo loptu. Ako je to stvarno razlog zašto on neće biti selektor Italije, onda je problem dublje prirode. Psihičke.

Đovani Malago, kao novi predsednik Fudbalskog saveza Italije je navodno dobio packu sa političke strane oko proslavljenog fudbalera, pa je odlučio da preseče - ne može Pirlo da bude selektor. Tako je udario šamar tehničkom direktoru Paolu Maldiniju i njegovoj desnoj ruci Leonardu jer su oni hteli odrešene ruke i da se pitaju za sve oko novog selektora. S obzirom da se sve tako odvilo, njih dvojica su podneli ostavke i otišli su posle 16 dana! Hteli su Tijaga Motu na mestu selektora, izgleda da im ni to nije prošlo, pa su odlučili da jednostavno odu. Sapunica je završena, poslednja epizoda je gotova.