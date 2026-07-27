Sekulić o dolasku u Barsu: Nedostaju dva pojačanja; Laporta hteo da me upozna kao čoveka i trenera
Vreme čitanja: 4min | pon. 27.07.26. | 19:28
"Klub je, naravno, svestan da takav zaokret nije moguć preko noći. Ovo je Barselona. Očekivanja javnosti i izuzetno velike navijačke baze uvek su visoka. To je činjenica", rekao je slovenački trener
Kada je Mozzart Sport nedugo posle Dubaijevog osvajanja titule eksluzivno objavio da Barselona gleda ka Aleksandru Sekuliću, nije mnogo njih verovalo da će selektor Slovenije dobiti poverenje i preuzeti klupu katalonskog giganta.
Nekoliko sedmica kasnije posao je realizovan, a sada je slovenački Sportklub obavio razgovor sa novim trenerom Barse i dotakao se detalja kompletnog posla, ali i koliko će još potpisa biti potrebno da bi se kompletirao sastav potpuno drugačiji od onog koji smo gledali prošle sezone.
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Ovog leta potpisani su Džoš Nibo, Džastin Robinson, Olivije Enkamua, Umodža Gibson, Agustin Ubal, Stenli Umude, Olek Balcerovski, Tajriz Martin i Tosan Evbuomvan.
"Sve počinje interesovanjem. Klub je imao ideju o novom pravcu i tražio je trenera sa kojim bi mogao da krene tim putem. Izgledalo je da su u meni prepoznali nekoga ko bi mogao da deli sličnu viziju. Usledio je prvi razgovor i stekao sam utisak da smo brzo pronašli zajednički jezik. Posle toga se interesovanje kluba pojačalo. Razgovarao sam i sa predsednikom Đoanom Laportom. Želeo je da me upozna kao osobu i kao trenera. Nedugo zatim počeli smo da razgovaramo o ugovoru", rekao je Sekulić za slovenački Sportklub.
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Bilo je to veliko iznenađenje za nas, a verovatno i za širu košarkašku javnost. Kako ste vi reagovali?
"Pretpostavljao sam da Barselona već ima dogovor sa novim trenerom. Ispostavilo se da ta informacija nije bila tačna, zbog čega sam i sam bio iznenađen. Istovremeno, svestan sam svojih sposobnosti i kvaliteta. Verujem da mogu da odgovorim takvom zadatku. Ali znam i da je reč o jednom od najvećih evropskih klubova".
Prvi razgovori bili su informativnog karaktera. Kojom idejom ste ubedili sagovornike? Šta možete da ponudite Barseloni i šta bi mogao da bude vaš trenerski potpis?
"Upravo je to bila tema o kojoj smo najintenzivnije razgovarali. Kako otvoriti novo poglavlje? Činjenica je da je prosečna starost dosadašnjeg igračkog kadra bila prilično visoka. Ako se dobro sećam, iznosila je oko 34 godine. Podmlađivanje je zato logičan prvi korak. U tom procesu Barseloni je potreban novi vetar, ali i snažniji identitet i klupska kultura. Barselona ne bi trebalo da bude prepoznatljiva samo po imenu, tradiciji i skupim pojačanjima, već i po svojoj igri. Osnovna želja je da navijači lako prepoznaju način na koji ekipa igra i da se samim tim poistovete sa tim identitetom. Istovremeno, veoma je važno da se u timu razvije i košarkaš ponikao u klubu, koji će postati lice ove ekipe. Govorim o igračima kakvi su nekada bili Huan Karlos Navaro i Riki Rubio".
To zvuči jednostavno, ali takav proces ne može da se završi preko noći. Zacrtali ste krajnji cilj, ali šta je sa trenutnim rezultatima? Ima li u takvom okruženju dovoljno strpljenja za dugoročnu priču ukoliko u međuvremenu ne bude opipljivih uspeha u Evroligi i ACB ligi?
"U ovom trenutku mi je teško da dam potpuno jasan odgovor na to pitanje. Klub je, naravno, svestan da takav zaokret nije moguć preko noći. Ovo je Barselona. Očekivanja javnosti i izuzetno velike navijačke baze uvek su visoka. To je činjenica. Sa druge strane, vredi istaći da je Barsa prethodnih godina u sastavu imala veliki broj poznatih imena, ali da za tri sezone nije osvojila nijedan trofej. Upravo zbog toga su se i pojavile ideje o promenama. Slažem se da će nam biti potrebno malo strpljenja. Međutim, verujem da ćemo opravdati očekivanja".
Koliko ste blizu kompletiranja ekipe?
"Nedostaje nam još malo. Mislim da ćemo zaključiti priču dolaskom još dvojice košarkaša".
Koliku slobodu vam je klub dao prilikom izbora pomoćnika?
"U ovom trenutku ne mogu da govorim o konkretnim imenima. Imam prilično odrešene ruke. Očekujem da ću moći da dovedem dvojicu pomoćnika po sopstvenom izboru".
Ovo je svakako najveći klupski izazov u vašoj karijeri. Da li već znate kojim rečima ćete se obratiti stručnom štabu i igračima?
"Znam koja je moja ideja i znam kako da je sprovedem. Moja glavna želja je da ubedim košarkaše da boje kluba predstavljaju uz veliku dozu požrtvovanosti, borbenosti i želje za trofejima. Ekipa je formirana upravo imajući tu ideju na umu".
Ostajete i selektor reprezentacije Slovenije. Da li je ta funkcija dovedena u pitanje tokom razgovora sa vašim novim poslodavcima?
"Otvoreno smo razgovarali o tome. Barselona, naravno, zna za moj angažman u reprezentaciji i ponosna je na njega. Sledećeg meseca, kada nastavimo kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2027. godine, ne vidim nikakve prepreke. Naredni FIBA prozori, u novembru i februaru, predstavljaće veći izazov. Za te termine moraćemo da pronađemo odgovarajuće rešenje i uskladimo obaveze".
Da li ste bili spremni da eventualno napustite mesto selektora ukoliko bi Barselona to od vas zatražila?
"Do toga nije ni došlo. Naravno, nisam želeo da glavom prolazim kroz zid. Ponavljam, imali smo otvoren razgovor. Istovremeno, mogu potpuno iskreno da kažem da mi je rad u reprezentaciji Slovenije mnogo pomogao da postanem prepoznatljiviji na međunarodnoj sceni. Znam i da je slovenačka reprezentacija mnogo vidljivija zahvaljujući Luki Dončiću. I ja sam deo te priče", zaključio je Sekulić razgovor za slovenački Sportklub.