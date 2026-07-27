Sekulić o dolasku u Barsu: Nedostaju dva pojačanja; Laporta hteo da me upozna kao čoveka i trenera

Ovog leta potpisani su Džoš Nibo, Džastin Robinson, Olivije Enkamua, Umodža Gibson, Agustin Ubal, Stenli Umude, Olek Balcerovski, Tajriz Martin i Tosan Evbuomvan.

"Sve počinje interesovanjem. Klub je imao ideju o novom pravcu i tražio je trenera sa kojim bi mogao da krene tim putem. Izgledalo je da su u meni prepoznali nekoga ko bi mogao da deli sličnu viziju. Usledio je prvi razgovor i stekao sam utisak da smo brzo pronašli zajednički jezik. Posle toga se interesovanje kluba pojačalo. Razgovarao sam i sa predsednikom Đoanom Laportom. Želeo je da me upozna kao osobu i kao trenera. Nedugo zatim počeli smo da razgovaramo o ugovoru", rekao je Sekulić za slovenački Sportklub.

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Bilo je to veliko iznenađenje za nas, a verovatno i za širu košarkašku javnost. Kako ste vi reagovali?

"Pretpostavljao sam da Barselona već ima dogovor sa novim trenerom. Ispostavilo se da ta informacija nije bila tačna, zbog čega sam i sam bio iznenađen. Istovremeno, svestan sam svojih sposobnosti i kvaliteta. Verujem da mogu da odgovorim takvom zadatku. Ali znam i da je reč o jednom od najvećih evropskih klubova".

Prvi razgovori bili su informativnog karaktera. Kojom idejom ste ubedili sagovornike? Šta možete da ponudite Barseloni i šta bi mogao da bude vaš trenerski potpis?

"Upravo je to bila tema o kojoj smo najintenzivnije razgovarali. Kako otvoriti novo poglavlje? Činjenica je da je prosečna starost dosadašnjeg igračkog kadra bila prilično visoka. Ako se dobro sećam, iznosila je oko 34 godine. Podmlađivanje je zato logičan prvi korak. U tom procesu Barseloni je potreban novi vetar, ali i snažniji identitet i klupska kultura. Barselona ne bi trebalo da bude prepoznatljiva samo po imenu, tradiciji i skupim pojačanjima, već i po svojoj igri. Osnovna želja je da navijači lako prepoznaju način na koji ekipa igra i da se samim tim poistovete sa tim identitetom. Istovremeno, veoma je važno da se u timu razvije i košarkaš ponikao u klubu, koji će postati lice ove ekipe. Govorim o igračima kakvi su nekada bili Huan Karlos Navaro i Riki Rubio".

To zvuči jednostavno, ali takav proces ne može da se završi preko noći. Zacrtali ste krajnji cilj, ali šta je sa trenutnim rezultatima? Ima li u takvom okruženju dovoljno strpljenja za dugoročnu priču ukoliko u međuvremenu ne bude opipljivih uspeha u Evroligi i ACB ligi?

"U ovom trenutku mi je teško da dam potpuno jasan odgovor na to pitanje. Klub je, naravno, svestan da takav zaokret nije moguć preko noći. Ovo je Barselona. Očekivanja javnosti i izuzetno velike navijačke baze uvek su visoka. To je činjenica. Sa druge strane, vredi istaći da je Barsa prethodnih godina u sastavu imala veliki broj poznatih imena, ali da za tri sezone nije osvojila nijedan trofej. Upravo zbog toga su se i pojavile ideje o promenama. Slažem se da će nam biti potrebno malo strpljenja. Međutim, verujem da ćemo opravdati očekivanja".

Koliko ste blizu kompletiranja ekipe?

"Nedostaje nam još malo. Mislim da ćemo zaključiti priču dolaskom još dvojice košarkaša".