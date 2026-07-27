Ostade Milan praznih ruku: Dortmund se otvorio, grčki biser najveća prodaja u istoriji Genka

Prema navodima nemačkog Skaj Sportsa , Borusija će na ime obeštećenja uplatiti 30.000.000 evra belgijskom klubu, uz 2.000.000 eventualnih bonusa. Ukoliko uslovi za „realno ostvarive bonuse“, kako pomenuti izvor kaže, budu ispunjeni, Karecas će postati drugi najskuplji fudbaler u istoriji ekipe iz Dortmunda. Prvo mesto će i dalje držati Usman Dembele , za čije usluge su Milioneri svojevremeno uplatili 35.000.000 evropskih novčanica na račun Rena.

Ovo je, takođe, najveća prodaja u istoriji Genka, za koji će ovaj novac predstavljati ozbiljnu finansijsku injekciju u smislu daljeg poslovanja kluba. Prethodni rekord držao je Talu Arokodare, za kog je Vulverhempton platio belgijskom klubu 26.000.000 evropskih novčanica. Karecas je četvrti najskuplji Grk u istoriji, a na prvom mestu je Hristos Colis, kog je nedavno „pokupio“ Arsenal za 40.000.000 evra.

Mladi fudbaler će sa nemačkim klubom potpisati petogodišnji ugovor, a tokom prethodne sezone je u belgijskoj ligi zabeležio 11 asistencija na 28 nastupa. Karecas najviše igra na poziciji ofanzivnog veziste, mada je znao da nastupi i na krilu, a najbolji je u razigravanju saigrača – što se da zaključiti na osnovu broja nameštenih golova.

Karecas je rođen u Genku, za mlađe kategorije istoimenog kluba je i nastupao pre početke profesionalne karijere, a prošao je sve omladinske kategorije reprezentacije Belgije, odigravši ukupno 20 utakmica. Međutim, kada je došlo vreme za odluku o A selekciji, sjajni vezista se ipak odlučio za zemlju svojih roditelja. U dresu Grčke prvi put je zaigrao prošle godine, a na deset utakmica do sada je postigao tri pogotka.