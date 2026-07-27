Dončićev Rim pokvario Partizanu posao sa Vendelom Murom

Vreme čitanja: 2min | pon. 27.07.26. | 20:24
Amerikanac se odlučio za novi italijanski projekat zbog felksibilnijeg izlaska iz ugovora kako bi se što lakše vratio u NBA u toku takmičarske sezone
Pre četiri dana smo pisali kako je Partizan Mozzart Bet i Vendel Mur završavao poslednje detalje pregovora. Tako je i bilo... Finalne stavke je bilo potrebno utanačiti poput dužine ugovora i izlazne klauzule. I ispostaviće se da ti detalji su postali najveća prepreka jer je novi projekat u svetu evropske košarke bio mnogo fleksiblniji. Naime, Rim, klub u koji je uključen Luka Dončić, je Vendelu Muru ponudio daleko fleksiblnije uslove kako bi bek mogao lakše da se vrati u NBA ligu što je prema saznanjima Mozzart Sporta presudilo da Mur na kraju ne obuče crno-beli dres već krene put Italije.
Očigledno je tržište takvo da žestoka konkurencija ne dolazi samo iz Evrolige, već i iz Evrokupa. Rimljani su bez većih peripetija prihvatili sve uslove Vendela Mura i zbog toga su ga prema našim saznanjima i doveli dok se Partizan okreće drugim rešenjima, pre svega sa tržišta iz Sjedinjenih Američkih Država.
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Informaciju da je Vendel Mur odlučio da krene put Italije objavio je portal BasketballSphere.
Što se tiče Rima, u pitanju je klub koji je zapravo bio Kremona koja se sada preselila u glavni grad Italije kako bi se vratila u vrh košarke. Na čelu investicionog fonda je Doni Nelson, nekadašnji generalni menadžer Dalas Meveriksa, koji je u celu priču uključio Luku Dončićakako bi projekat marketinški što uspešnije zaživeo. Naredne sezone igraće u Evrokupu.
Podsetimo da Partizan pored do sada ozvaničio dolaske Kevarijusa Hejsa, Alesandra Pajole, Nikole Tanaskovića, ali i Lemara Stivensa, dok je najveće iznenađenje bez ikakve dileme dolazak Luke Vildoze. Čeka se još Derek Vilis i Kajl Olman koji su takođe potpisali ugovore. Takođe, saradnju su produžili Karlik Džons, Tonje Džekiri, Arijan Lakić, Žofri Lovernj, kao i kapiten Vanja Marinković.
Što se odlazaka tiče, crno-bele su za sada napustili Dvejn Vašington, Sterling Braun, Nik Kalates, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov, Bruno Fernando i Aleksej Pokuševski. Situacija je još uvek nejasna kada govorimo o Mitru Bošnjakoviću, koji se tek vratio sa nedavno završenog Evrobasketa za košarkaše do 20 godina, na kom je Srbija osvojila srebrnu medalju.