Dončićev Rim pokvario Partizanu posao sa Vendelom Murom

Pre četiri dana smo pisali kako je Partizan Mozzart Bet i Vendel Mur završavao poslednje detalje pregovora. Tako je i bilo... Finalne stavke je bilo potrebno utanačiti poput dužine ugovora i izlazne klauzule. I ispostaviće se da ti detalji su postali najveća prepreka jer je novi projekat u svetu evropske košarke bio mnogo fleksiblniji. Naime, Rim, klub u koji je uključen Luka Dončić, je Vendelu Muru ponudio daleko fleksiblnije uslove kako bi bek mogao lakše da se vrati u NBA ligu što je prema saznanjima Mozzart Sporta presudilo da Mur na kraju ne obuče crno-beli dres već krene put Italije.

Očigledno je tržište takvo da žestoka konkurencija ne dolazi samo iz Evrolige, već i iz Evrokupa. Rimljani su bez većih peripetija prihvatili sve uslove Vendela Mura i zbog toga su ga prema našim saznanjima i doveli dok se Partizan okreće drugim rešenjima, pre svega sa tržišta iz Sjedinjenih Američkih Država.