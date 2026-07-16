Iz IMT-a jasni: Jovanović je ostao, tu je, u klubu

Vreme čitanja: 2min | čet. 16.07.26. | 10:58
Traktoristi će po svemu sudeći zadržati važnog igrača
Praktično istog trenutka kada je pala zavesa na prethodnu sezonu Mozzart Bet Superlige, krenule su i priče o mogućnosti da provereni štoper Vukašin Jovanović dres IMT-a zameni nekim drugih boja. U moru informacija koje su imale i debelo pokriće, pominjalo se da bi nekadašnji đak Crvene zvezde mogao da se preseli u neki od klubova sa Bliskog istoka, a u jednom momentu zavrtela se priča o tome da bi Jovanović, navodno, mogao i da postane adut u odbrani Radničkog 1923.
Razuljivo, više nego dobra sezona u dresu Traktorista, čija je odbrana sa Jovanovićem kao stožerom delovala kao granit (deset vezanih mečeva bez primljenog gola), bila je povod za teme mogućeg odlaska nekadašnjeg Zlatnog Orlića sa Novog Zelanda u neku drugu sredinu.
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Kao što je Mozzart Sport o tome već pisao, ni Vukašin Jovanović nije krio želju i nastojanja da napravi još jedan dobar inostrani transfer, ali je u isto vreme više puta znao da istakne kako ima sjajnu saradnju sa ljudima iz IMT-a. Govorio je, takođe, kako mu prija okruženje, odnosno da postoji dogovor da u slučaju dobre ponude ima odrešene ruke, u smislu da može napustiti pomenuti klub.
I sada, nekako u predvečerje starta nove trke za bodove, čini se da je mnogo realnija opcija da se saradnja proverenog igrača sa Traktoristima nastavi i da Vukašin Jovanović zauzme mesto centralnog beka u sastavu superligaša iz Pariske komune.
"Vule Jovanović je ostao, tu je u klubu", izjavio je Predrag Govedarica, sportski direktor IMT-a, govoreći o igračima koji su bili na izlaznim vratima, a na koje bi stručni štab na čelu sa Zoranom Popovićem mogao da se osloni i u novoj sezoni Mozzart Bet Superlige.