Iz IMT-a jasni: Jovanović je ostao, tu je, u klubu

Kao što je Mozzart Sport o tome već pisao, ni Vukašin Jovanović nije krio želju i nastojanja da napravi još jedan dobar inostrani transfer, ali je u isto vreme više puta znao da istakne kako ima sjajnu saradnju sa ljudima iz IMT-a. Govorio je, takođe, kako mu prija okruženje, odnosno da postoji dogovor da u slučaju dobre ponude ima odrešene ruke, u smislu da može napustiti pomenuti klub.

I sada, nekako u predvečerje starta nove trke za bodove, čini se da je mnogo realnija opcija da se saradnja proverenog igrača sa Traktoristima nastavi i da Vukašin Jovanović zauzme mesto centralnog beka u sastavu superligaša iz Pariske komune.

"Vule Jovanović je ostao, tu je u klubu", izjavio je Predrag Govedarica, sportski direktor IMT-a, govoreći o igračima koji su bili na izlaznim vratima, a na koje bi stručni štab na čelu sa Zoranom Popovićem mogao da se osloni i u novoj sezoni Mozzart Bet Superlige.