Sarajevo i Velež za opstanak na evrosceni

I jedni i drugi igraju revanš meč 1. kola, a pre nedelju dana nisu se baš proslavili, jer su kod kuće remizirali (oba po 1:1) sa svojim rivalima. Sarajevo sa finskim predstavnikom Interom iz Turkua, Velež sa moldavskim Milsamijem.

17.00: (2,00) Inter Turku (3,35) Sarajevo (3,50), prvi meč: 1:1

Sarajevo je prethodnih par sezona poznato kao ekipa koja vrlo često menja trenera. Nastavili su istu praksu, te su i ovog leta opet menjali kormilara. Na klupu se vratio Zoran Zekić, miljenik navijača i čovek pod čijim je vodstvom Bordo tim pretprošle sezone osvojio Kup. Nastojaće iskusni stručnjak da namesti ekipi po svojoj meri, ali će mu za to trebati određeno vreme. U prvoj utakmici, igranoj na Koševu, gosti su vodili do sudijske nadoknade i realno gledajući bili bliže pobedi. Bordo tim je izgledao jalovo i bilo je vidljivo da je pred stručnim štabom dosta posla. Ono što je sigurno jeste da Sarajevo želi u narednu rundu, i tu će igru morati popraviti već večeras.

Finci su se pokazali kao neugodan protivnik. Pogotovo u prvom poluvremenu kada su imali i vodstvo ali i nekoliko situacija koje su mogli rešiti i povećati prednost. Sarajevu neće biti lako to je činjenica, ali je isto tako činjenica i da Bordo tim ima kvalitetnije pojedince. Prilika da Zoran Zekić pokaže zbog čega je njegov povratak bio želja navijača.

"Pre svega želim pozdraviti sve naše navijače, gde god da se nalaze, a posebno ove koji su trenutno na putu za Finsku. Nadam se da će srećno stići. Kad već ljudi putuju, želimo ih obradovati i pružiti najbolje izdanje u svakom smislu. Moramo odgovoriti u svim segmentima igre. Mislim na karakter, tehnički i taktički aspekt, kao i na sve detalje koji će odlučivati utakmicu. Upravo se zbog ovakvih izazova fudbal i igra. Nadam se da ćemo dati sve od sebe", zaključio je trener Sarajeva Zoran Zekić.

19.00: (2,25) Milsami (3,05) Velež (3,25), prvi meč: 1:1

Prošla sezona je za Velež bila poprilično uspešna. Ne toliko rezultatski (četvrto mesto i finale Kupa), koliko sa aspekta rasta kluba. U organizacijskom ali i igračkom smislu, Rođeni su zaista izgledali dobro, te se očekivalo da tokom leta naprave još veći iskorak. Međutim, usledilo je potpuno suprotno. Igrački kadar se poprilično rasuo, a i dobar deo upravljačke strukture se promenio.

Uticaće to sigurno na rezultate dok se kockice ne poslože, samo je pitanje koliko će sve da trpi. U prvoj utakmici igranoj u Zenici, gde Velež mora igrati domaće utakmice, budući da stadion u Mostaru ne ispunjava uslove potrebne za Evropu, ostavljen je slab utisak. Bez obzira na to što je strateg Mostaraca Ibro Rahimić uoči prve utakmice jasno i glasno istakao da Milsami nije toliko kvalitetan protivnik i da je Velež bolja ekipa, tek u finišu Rođeni su došli do izjednačenja.

Moraće i Mostarci večeras pružiti puno bolju partiju ukoliko žele da nastave evropski put i pokušaju se domoći grupne faze. I u večerašnjem susretu su favoriti, ali se to mora pokazati na zelenom terenu.

"Moramo da budemo puno kvalitetniji u duel igri, posebno jer oni imaju dosta snažne igrače, dok mi imamo trojicu takve konstitucije, Spahića, Ignajtova i Mešića. Jednako tako, čini mi se da su jako motivisani za evropske utakmice u kojima se njihovi igrači mogu pokazati svetu, eventualno se prodati”, rekao je Ibro Rahimić te pohvalno govorio o rivalu:

"Oni su nas dosta iznenadili. Recimo, gledajući one dve utakmice, vidio sam da nisu imali tu agresivnost. Međutim, dogodilo se u Zenici, stvarno su oni igrali agresivno. Igrali su čvrsto. Nama su prepustili posed, a oni su igrali na tranziciju i tako su nam iz jedne kontre dali onaj pogodak. Ali, kad sve sagledam, mislim da smo mi bili krivi što smo olako shvatili utakmicu. Lako smo ulazili u duele i to nam je bila loša strana. Međutim, kroz utakmicu smo možda mogli i kvalitetnije odraditi neke situacije i pobediti, ali nerešen rezultat. U svakom slučaju, 50:50. Nadam se da ćemo u revanšu odgovoriti na isti način i pokazati više čvrstine u duelima. Mislim da imamo dovoljno kvalitete da ostvarimo rezultat koji će nas odvesti u drugo kolo".

Pobednik ovog dvomeča u 2. kolu kvalifiakcija će da igra protiv slovačkog DAC-a iz Dunajske Strede.

*******

Jedan gol menja sve! ⚽Zaokruži 3+ u prvih 10 minuta! ⏱️

*******

KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFRENCIJE, PRVO KOLO (REVANŠI)

Utorak

La Fjorita – UNA Štrasen 0:2 (0:2)

/Perez 8, Štajnmec 38/

Sreda

Mališevo - Vlaznija 5:0 (2:0), prvi meč 1:2

/Uka 34, 52, Ibiši 45+2, Veliju 57, Dulaj 89/

Dečić - Lijepaja 1:2 (1:1), prvi meč 0:1

/Kontić 12 - Leidsman 45+1, Vijeira 61/

Četvrtak

17.00: (2,00) Inter Turku (3,35) Sarajevo (3,50), prvi meč: 1:1

17.00: (2,00) Astana (3,35) Dinamo Tirana (7,50), prvi meč: 1:0

17.00: (1,55) Jelimaj Semej (3,60) Alaškert (6,25), prvi meč: 1:1

18.00: (1,50) Ilves (4,00) Diferdanž (6,00), prvi meč: 0:0

18.00: (1,33) Pjunik (4,60) Marakslok (9,00), prvi meč: 3:0

18.00: (1,70) Paide (3,50) Hegelman (4,80), prvi meč: 1:1

18.00: (8,00) Sent Džozef (5,00) Bohemijans Dablin (1,32), prvi meč: 0:2

18.00: (3,15) Torpedo Kutaisi (3,25) Zira (2,20), prvi meč: 0:3

18.30: (1,27) Levadija Talin (5,40) Kernerfon (9,00), prvi meč: 5:0

18.30: (1,38) RFS (4,50) Glentoran (7,50), prvi meč: 2:1

19.00: (2,90) Vikingur Gota (3,45) Stjernan (2,25), prvi meč: 1:3

19.00: (1,35) Dinamo Tbilisi (4,50) Mondorf (8,50), prvi meč: 2:1

19.00: (3,50) BATE Borisov (3,25) Elbasani (2,05), prvi meč: 1:1

19.00: (2,25) Milsami (3,05) Velež (3,25), prvi meč: 1:1

19.00: (1,67) Santa Koloma (3,45) Penibont (5,20), prvi meč: 1:0

19.00: (1,33) Žalgiris (4,70) OFK Petrovac (8,50), prvi meč: 3:1

19.30: (1,62) Hamrun (3,60) NSI Runavik (5,40), prvi meč: 1:1

20.00: (1,23) Škendija (6,00) Koledž Evropa (10,0), prvi meč: 5:0

20.00: (1,20) Balkani (6,00) Konahs (12,0), prvi meč: 0:0

20.00: (3,40) Sileks (3,20) Dinamo Minsk (2,10), prvi meč: 1:0

20.45: (1,40) Mornar Bar (4,10) Atletik Eskaldes (8,00), prvi meč: 1:2

20.45: (1,58) Linfild (3,50) Nome Kalju (6,25), prvi meč: 0:1

21.00: (6,00) Virtus (4,00) Dila Gori (1,50), prvi meč: 1:3

***Kvote su podložne promenama