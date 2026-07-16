Iz Atlante pravac na Floridu: Janis stigao u Majami

Janis Adetokunbo prisustvovao je na sinoćnoj utakmici polufinala svetskog prvenstva između Argentine i Engleske, a nakon toga se zaputio ka svojoj novoj kući. Grk je stigao u Majami, prvi put nakon što je u najisčekivanijem trejdu ovog leta, posle 13 sezona napustio Milvoki Bakse.

Konferencija na kojoj će biti zvanično predstavljen u novom timu, održaće se tokom dana, a pri samom sletanju izjavio je nekoliko reči za prisutne medije.

„Uzbuđen sam. Sutra ujutru idem u dvoranu, a onda imamo konferenciju za medije. Uzbuđen sam i osećam se dobro“, rekao je Janis.