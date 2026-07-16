Iz Atlante pravac na Floridu: Janis stigao u Majami
Vreme čitanja: 2min | čet. 16.07.26. | 11:28
Grčki košarkaš će na leđima nositi broj sedam
Janis Adetokunbo prisustvovao je na sinoćnoj utakmici polufinala svetskog prvenstva između Argentine i Engleske, a nakon toga se zaputio ka svojoj novoj kući. Grk je stigao u Majami, prvi put nakon što je u najisčekivanijem trejdu ovog leta, posle 13 sezona napustio Milvoki Bakse.
Konferencija na kojoj će biti zvanično predstavljen u novom timu, održaće se tokom dana, a pri samom sletanju izjavio je nekoliko reči za prisutne medije.
„Uzbuđen sam. Sutra ujutru idem u dvoranu, a onda imamo konferenciju za medije. Uzbuđen sam i osećam se dobro“, rekao je Janis.
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Osim boje dresa, popularni „Greek Freak“ promeniće i broj. Umesto 34 na ledjima novog kluba će stajati broj sedam.
Janis na Floridu stiže kao i te kako ostvaren igrač, sa ogromnim dostignućima u karijeri. U dresu Baksa dva puta je dobijao laskavo MVP priznanje, a još se okitio nagradama za najboljeg defanzivca lige i igrača koji je najviše napredovao. Sva individualna priznanja u dresu bivšeg kluba zaokružio je osvajanjem prstena u sezoni 2020/21.
U prethodnoj sezoni je, usled problema sa povredama, odigrao samo 36 utakmica tokom kojih je prosečno beležio 27,6 poena, 9,8 skokova i 5,4 asistencija.
Majami je sklopio moćan duo u reketu koji će dvostruki MVP činiti sa Bemom Adebajom. Još uvek je aktivna priča i oko toga gde će Lebron Džejms nastaviti svoju karijeru, a scenario da se pridruži Adetokunbu i obuče dres u kojem je osvojio svoj prvi šampionski prsten još uvek nije isključen.
Lebrona za Majami vežu i te kako lepe uspomene, sa franšizom iz Floride je svojevremeno osvojio „back to back" titule, a u periodu između 2010. i 2014. činio je veliku trojku zajedno sa Dvejnom Vejdom i Krisom Bošom. Ukoliko bi odličio da se vrati u Hit, ponovo bi bio deo sjajnog trija, samo što bi ovoga puta imao podršku u vidu Adebaja i Janisa.
Bez obzira na to šta će biti sa Džejmsom, Majami će imati i te kako moćan sastav u naredoj sezoni. NBA insajderi već nekoliko dana pričaju o tome da je franšiza sa Florida zainteresovana za Kleja Tompsona. Prvo je u priči bio Nikola Jović u vidu potencijalnog trejda sa Dalasom, ali je Džejk Fišer javio da je u opticaju ipak isključivo „buyout" opcija. Hit je već doveo pojačanje na bekovskim pozicijama u vidu Tima Hardaveja Džuniora, te nema sumnje da će Janis i družina biti i te kako konkurentni u narednoj sezoni.