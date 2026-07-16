Možda se Grci nikoga ne boje, ali se Srbija ovde pita za sve
Vreme čitanja: 2min | čet. 16.07.26. | 11:00
Orlići večeras od 21 čas igraju četvrtfinalnu utakmicu Evrobasketa za igrače do 20 godina
Evropsko prvenstvo za igrače do 20 godina deluje kao takmičenje posle kojeg bi srpska košarka mogla da bude bogatija za još jednu medalju. Izabranici Nemanje Jovanovića izgledaju impresivno na turniru u Ljubljani i posle četiri utakmice ne može da se nađe zamerka u njihovoj igri.
Srbija je zabeležila poker pobeda, poslednju sinoć u osmini finala u kojem je deklasirana Italija s plus 23, ali svakako da nema mesta euforiji, jer je medalja još uvek daleko. Azuri nisu rival koji je po bilo kom parametru dorastao Orlićima, a iako se očekivalo da naši momci danas u četvrtfinalu od 21 čas odmere snage s ekipom Izraela, to se neće dogoditi. Naime, reprezentacija Grčke, koja nije slovila za favorita, je prilično rutinski savladala Izraelce i tako za večeras u Stožicama zakazala okršaj protiv Srbije.
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Selektor Helena Konstantinos Papadopulos, svestan iznenađenja koji je njegov tim napravio, izjavio je da se Grčka nikog ne boji, ali objektivno gleda Srbija je veliki favorit i sve osim plasmana našeg tima u polufinale bilo bi veliko iznenađenje.
Ako se pogleda papir, nema dileme da je Srbija daleko kvalitetnija, iskusnija i moćnija. U našim redovima je veći broj momaka koji imaju iskustvo iz seniorske košarke, a i same brojke Grka nisu nešto što bi trebalo da brine Orliće. Naravno, doza opreza je pod moranjem, kao i to da nema mesta za bilo kakav potcenjivački stav, jer imaju Heleni neke momke na kojima će biti potrebno odigrati čvrstu odbrani i onemogućiti prilaze ka košu. Protivnik je najjači pod košem, gde se sve zasniva na onome što urade Andreas Patrikis i Panajotis Pagonis. Reč je o momcima koji jedini imaju dvocifreni poenterski učinak kod Grka i od kojih preti najveća opasnost.
Međutim, ono što Srbiji i te kako ide na ruku jeste to što su neke od naših najvećih snaga takođe pod obručem. Dominira Nikola Džepina na ovom šampionatu s učinkom od 15,3 poena i 7,5 skokova, pa je jasno da će Grci imati mnogo veći problem da sačuvaju oni njega. Neće student Vašingtona biti jedina glavobolja za Helene. Glavobolju na visokim pozicijama mogu i te kako da prirede Aleksa Stanojević i Miloš Šojić, a bekovska linija nam obiluje kvalitetom.
Mitar Bošnjaković i Andrej Lučić su momci koji od svih verovatno imaju najviše seniorskih mečeva u rukama i to u klubovima koji nose određenu težinu. Bek Partizan Mozzart Beta i organizator igre Mege će biti ti koji će maltretirati protivnika sa spoljnih pozicija, a u isto vreme hraniti naše četvorke i petice loptama i malo je verovatno da će Grčka imati rešenja za razigranost, raznovrsnost i snagu našeg tima, koji je raširio krila i ide ka medalji.