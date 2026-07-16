Možda se Grci nikoga ne boje, ali se Srbija ovde pita za sve

Evropsko prvenstvo za igrače do 20 godina deluje kao takmičenje posle kojeg bi srpska košarka mogla da bude bogatija za još jednu medalju. Izabranici Nemanje Jovanovića izgledaju impresivno na turniru u Ljubljani i posle četiri utakmice ne može da se nađe zamerka u njihovoj igri.

Srbija je zabeležila poker pobeda, poslednju sinoć u osmini finala u kojem je deklasirana Italija s plus 23, ali svakako da nema mesta euforiji, jer je medalja još uvek daleko. Azuri nisu rival koji je po bilo kom parametru dorastao Orlićima, a iako se očekivalo da naši momci danas u četvrtfinalu od 21 čas odmere snage s ekipom Izraela, to se neće dogoditi. Naime, reprezentacija Grčke, koja nije slovila za favorita, je prilično rutinski savladala Izraelce i tako za večeras u Stožicama zakazala okršaj protiv Srbije.