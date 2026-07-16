Partizan se oslobodio ozbiljnog tega i prodao Mujakića za 400.000 evra
Vreme čitanja: 1min | čet. 16.07.26. | 10:53
Bosanski štoper potpisao trogodišnji ugovor sa turskim Erzurumom
Rastanak Nihada Mujakića i Partizana sada je i konačan. Nakon dve godine ugovora sa klubom iz Humske i dve polugodišnje pozajmice u Tursku (Ejup i Gazijantep), ispostavilo se da je Turska obećana zemlja za bosanskog štopera.
Mujakić je potpisao trogodišnji ugovor sa superligašem Erzurumom, crno-beli zaradili 400.000 evra na ime obeštećenja, ali još važnija jeste činjenica da su se oslobodili ogromnog tega oko noge, odnosno plate rođenog Sarajlije koja je prilično opterećivala budžet.
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Na mesečnom nivou Mujakić je zarađivao 42.000 evra, što je oko pola miliona evra godišnje. Zato se sportski sektor Partizana poslednjih nedelja ozbiljno da reši važno pitanje i pronađe 28-godišnjaku novi klub. Delovalo je da će Mujakić karijeru nastaviti u Karabagu, ali umesto Azerbejdžana, završio je u Turskoj.
Gazijantep i Ejup koji su tokom sezone 2025/26 preuzimali na sebe Mujakićevu platu nisu želeli da ga otkupe, ali se pojavio novopečeni Superligaš s namerom da ojača tim za elitni rang turskog fudbala. Mujakić je za sada prvo i jedino pojačanje Erzuruma ovog leta.
Podsetimo, momak sa 12 nastupa u dresu seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine je u Humsku stigao leta 2024. godine iz turskog Ankaragudžua. U crno-belom dresu odigrao je 34 utakmice i zabeležio jednu asistenciju