Partizan se oslobodio ozbiljnog tega i prodao Mujakića za 400.000 evra

Na mesečnom nivou Mujakić je zarađivao 42.000 evra, što je oko pola miliona evra godišnje. Zato se sportski sektor Partizana poslednjih nedelja ozbiljno da reši važno pitanje i pronađe 28-godišnjaku novi klub. Delovalo je da će Mujakić karijeru nastaviti u Karabagu, ali umesto Azerbejdžana, završio je u Turskoj.

Gazijantep i Ejup koji su tokom sezone 2025/26 preuzimali na sebe Mujakićevu platu nisu želeli da ga otkupe, ali se pojavio novopečeni Superligaš s namerom da ojača tim za elitni rang turskog fudbala. Mujakić je za sada prvo i jedino pojačanje Erzuruma ovog leta.

Podsetimo, momak sa 12 nastupa u dresu seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine je u Humsku stigao leta 2024. godine iz turskog Ankaragudžua. U crno-belom dresu odigrao je 34 utakmice i zabeležio jednu asistenciju