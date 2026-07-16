Iz Lugana u Pančevo: Mesi mi je bio idol, sada volim Mendeša
Vreme čitanja: 2min | čet. 16.07.26. | 10:28
Sbai potpisao trogodišnji ugovor sa Železničarom
Radi se u Pančevu punom parom, nastup u evropskim kvalifikacijama je potpuno nova vrsta izazova, a kada klub vidi da je plasman u sam vrh Mozzart Bet Superlige i te kako realan, to ga tera da se dodatno pojačava na pozicijama koje su možda škripale tokom prethodne sezone.
Sa Železničarom je saradnju sklopio levi bek Jasin Sbai, objavio je klub na zvaničnom sajtu. Ugovor je potpisan na tri godine, a radi se o mladom fudbaleru koji ima 23 godine, te poseduje pasoše Italije i Švajcarske.
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Sbai je igrač marokanskog porekla, koji je tokom prethodne sezone nastupao za Lugano, a prethodno je igrao i za Belinconu, Kijaso, Balernu i Paradiso u Švajcarskoj.
„Sa fudbalom sam počeo u Belinconi u Švajcarskoj, kada sam imao šest godina. Nekad sam bio krilni napadač, ali sam uvideo da imam veći potencijal kao levi bek zbog mog načina igranja. Volim da igram u punoj brzini i da probijam jedan na jedan. Pre mi je idol bio Mesi, a sada volim Nuna Mendeša”, istakao je levi bek za klupski sajt.
Ovaj fudbaler je bio i na probi u klubu iz Pančeva, sa kojim je prošao kompletne pripreme u Sloveniji, te je izneo svoja dosadašnja zapažanja:
„Video sam odmah da je tim mlad, da su gotovo svi igrači tu negde mojih godina. Brzo sam se prilagodio. Svi su mi pomogli u tome. Sjajna je atmosfera u svlačionici. Moj cilj je da napredujem u ovom timu, da na svakom treningu i svakoj utakmici budem sve bolji”, istakao je optimistično mladi fudbaler.
Sbai je već šesto pojačanje Železničara tokom letnjeg prelaznog roka, a osim njega u Pančevo su prethodno stigli devetnaestogodišnji golman Jovan Miladinović, Amadu Sabo iz Javora, Bili Dži iz Noriča, Nemanja Zarić iz Lucerna i najveće pojačanje Dejvid Ankeje, za koga je plaćeno 500.000 evra obeštećenja.
Dolazak Sbaija potvrđuje da će Železničar ponovo imati jedan od najmlađih timova u Mozzart Bet Superligi, a prvi meč Pančevci će igrati već u petak protiv Radničkog iz Niša od 20:00.