Iz Lugana u Pančevo: Mesi mi je bio idol, sada volim Mendeša

Sbai je igrač marokanskog porekla, koji je tokom prethodne sezone nastupao za Lugano, a prethodno je igrao i za Belinconu, Kijaso, Balernu i Paradiso u Švajcarskoj.

„Sa fudbalom sam počeo u Belinconi u Švajcarskoj, kada sam imao šest godina. Nekad sam bio krilni napadač, ali sam uvideo da imam veći potencijal kao levi bek zbog mog načina igranja. Volim da igram u punoj brzini i da probijam jedan na jedan. Pre mi je idol bio Mesi, a sada volim Nuna Mendeša”, istakao je levi bek za klupski sajt.

Ovaj fudbaler je bio i na probi u klubu iz Pančeva, sa kojim je prošao kompletne pripreme u Sloveniji, te je izneo svoja dosadašnja zapažanja:

„Video sam odmah da je tim mlad, da su gotovo svi igrači tu negde mojih godina. Brzo sam se prilagodio. Svi su mi pomogli u tome. Sjajna je atmosfera u svlačionici. Moj cilj je da napredujem u ovom timu, da na svakom treningu i svakoj utakmici budem sve bolji”, istakao je optimistično mladi fudbaler.

Sbai je već šesto pojačanje Železničara tokom letnjeg prelaznog roka, a osim njega u Pančevo su prethodno stigli devetnaestogodišnji golman Jovan Miladinović, Amadu Sabo iz Javora, Bili Dži iz Noriča, Nemanja Zarić iz Lucerna i najveće pojačanje Dejvid Ankeje, za koga je plaćeno 500.000 evra obeštećenja.

Dolazak Sbaija potvrđuje da će Železničar ponovo imati jedan od najmlađih timova u Mozzart Bet Superligi, a prvi meč Pančevci će igrati već u petak protiv Radničkog iz Niša od 20:00.