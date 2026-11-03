Srbi sjajno otvorili NCAA: Kusturica i UCLA iznenadili Arizonu, Stojaković slavio sa 75 razlike

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Nije UCLA imao nimalo lak zadatak protiv jednog od glavnih kandidata za titulu, a pitanje pobednika rešeno je tek u samoj završnici. Derek Dikson je trojkom u poslednjem minutu približio Arizonu na samo tri poena zaostatka, ali rival do kraja nije uspeo da postigne nijedan koš. Upravo su Kusturica i Trent Peri, koji je sa 21 poenom bio najefikasniji u pobedničkom sastavu, sa linije slobodnih bacanja stavili tačku na veliko iznenađenje.

Da bi ova sezona mogla da bude znatno bolja od prethodne, već na otvaranju nagovestio je i Nikola Džepina, koji je predvodio Vašington do pobede nad Kolgejtom rezultatom 90:76.

Gosti su tokom prvog poluvremena uspevali da održavaju rezultatski priključak, ali je u nastavku na scenu stupio srpski košarkaš, koji je ovog leta sa reprezentacijom do 20 godina osvojio srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu. Džepina je u drugom poluvremenu ubacio čak 20 poena i bio najzaslužniji što je Vašington uspeo da se odlepi i bez većih problema privede utakmicu kraju.

Na kraju je srpski košarkaš poneo epitet najefikasnijeg igrača susreta sa 27 poena i sedam skokova, uz odličan šut iz igre 10/17.

Do pobede je na otvaranju sezone stigao i Ilinois, koji posle prošlogodišnjeg plasmana u polufinale NCAA turnira, gde ga je zaustavio UCON, sada ima ambiciju da napravi i korak dalje. A sudeći po prvoj utakmici, mogao bi ponovo da bude jedan od ozbiljnih kandidata za titulu.

Kao i prethodne sezone, jednu od glavnih uloga imaće Andrej Stojaković, koji je sada preuzeo lidersku palicu nakon odlaska Kitona Vaglera, prošlogodišnjeg najboljeg igrača ekipe, izabranog sa pete pozicije na NBA draftu. Srpski košarkaš već na otvaranju je pokazao šta se od njega može očekivati, doduše protiv ne preterano zahtevnog rivala, pošto je Ilinois deklasirao Ferli Dikinson sa čak 75 poena razlike (120:45).

O kakvoj dominaciji je reč, dovoljno govori podatak da je već na poluvremenu bilo neverovatnih 67:20. Takav razvoj događaja omogućio je domaćinu da ravnomerno rasporedi minutažu, pa je Stojaković na parketu proveo svega 20 minuta. Ipak, to mu je bilo sasvim dovoljno da ubaci isto toliko poena, uz samo dva promašaja iz igre, a na to je dodao sedam skokova i četiri asistencije.

U redovima poražene ekipe nastupila su još dvojica srpskih košarkaša. David Jevtić je sa 13 poena bio jedan od retkih raspoloženih igrača Ferli Dikinsona, dok je Pavle Stošić utakmicu završio sa četiri poena.

Ubedljivu pobedu na otvaranju sezone ostvario je i doskorašnji košarkaš Mege, Asim Đulović, koji je bio najefikasniji igrač u trijumfu Batlera nad Lafajetom (96:60). Bila je to još jedna utakmica u kojoj pitanje pobednika praktično nije ni postojalo. Buldozi su poveli posle 40 sekundi, a prednost od tog trenutka su samo uvećavali.

Đulović je na parketu proveo 22 minuta i za to vreme ubacio 19 poena, uz odličan šut iz igre (5/7), čime je na sjajan način započeo svoju epizodu u američkoj univerzitetskoj košarci.

Do pobeda su prvog dana nove sezone stigli i Pavle Nikolić i Mihailo Petrović, mada su imali znatno skromnije uloge. Nikolić, koji je prošle sezone nosio dres čačanskog Borca, u trijumfu Mari Stejta nad Tenesijem (94:64) na parketu je proveo svega sedam minuta, tokom kojih je upisao dva poena, tri skoka, dve asistencije i jednu blokadu.

Nešto veću minutažu dobio je Petrović, koji je u pobedi Seton Hola nad Sen Piterom (66:42) odigrao 13 minuta i utakmicu završio sa tri poena, tri asistencije i dva skoka.