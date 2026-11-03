Jokić otvoreno o porazu: Počinje od mene, ali je kolektivni problem

Na konferenciji za medije posle utakmice as Nagetsa i srpske reprezentacije otvoreno je pričao o problemima s kojima se ekipa susreće, ali i on sam. "Zaista je visok (Klingan). Imam osećaj da bi, čak i kada bih ga zagradio, on jednostavno uhvatio loptu iznad mene. Ali, nisu samo skokovi u pitanju, nego su i odbijene lopte preusmeravali jedan drugom... Sve je počelo od mene, naravno, ali mislim da je bio i kolektivni problem. Svega tu ima, da budem iskren. Dosta su šutirali, imali su čak 41 šut za tri poena, tako da se lopta odbijala na sve strane. Ali. ako se potrudiš i uradiš svoj deo posla pri zagrađivanju igrača, to će nam mnogo pomoći", istakao je Jokić .

Nagetsi su imali prednost veći deo meča, tokom prvog poluvremena 14 razlike, početkom drugog 12, ipak, nisu uspeli da "zaključaju" utakmicu.

"Ne znam. Naravno da bismo voleli da nismo ispustili ovo, ali skok u napadu je bio baš veliki problem za nas. Kod onih ničijih lopti imam osećaj da smo uvek bili blizu, ali nikako da ih osvojimo. U drugoj četvrtini su dali skoro 40 poena. To je zaista mnogo. Tako su dobili osećaj da su ponovo u utakmici. Jednostavno nismo uspeli da privedemo utakmicu kraju, da tako kažem".

Centar Denvera je u ovom meču šutirao 10/22 i generalno ove sezone ne igra na očekivanom nivou.

"Na treninzima uglavnom pogađam šuteve, ali na utakmicama ne uspevam. Ne znam zašto je tako, iskreno. Borim se i za mene je privilegija kada možeš da se boriš da prevaziđeš neki problem i budeš bolji", konstatovao je Jokić.

Dodao je Srbin i da je problem Nagetsa trenutno to što nemaju kontinuitet.

"Kada igramo dobro - igramo baš dobro, a kada igramo loše, onda je to baš loše. Nikao da pronađemo kontinuitet, neku zlatnu sredinu. Koncentracija, energija, agresivnost, sve mora bolje", zaključio je Jokić.