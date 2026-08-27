Izgleda ništa od Srbije? Vasilije Marković: San mi je da zaigram za A tim Austrije

Legitimno, kad je već tamo odrastao, u februaru potpisao prvi profesionalni ugovor sa bečkom Austrijom, u međurvemenu odigrao 20 utakmica za seniorsku ekipu. No, da nije sasvim zaboravio korene vidi se iz nekoliko odgovora u pomenutom intervju. Recimo, onima o pritisku i mogućnosti da poleti u oblake što je čest slučaj sa mladim fudbalerima.

“Volim utakmice gde se oseća pritisak. To me motiviše. Što je veći pritisak, to bolje igram. Ja sam verujuća osoba, idem u crkvu dan-dva pre svake utakmice, zapalim sveću i pomolim se popodne. Tu čistim svoju dušu, želim svoj mir, ne razmišljam ni o čemu. Moji roditelji oboje potiču iz Beograda, sa njima mogu da pričam o svemu”.

Primer broj dva…

“Zinedin Zidan mi je uzor kao fudbaleru. Kao što je teniska zvezda Novak Đoković na mentalnom planu”, rekao je Marković, koji je inače sa U17 selekcijom Austrije osvojio titulu vicešampiona sveta. Baš tada ga je hvalio Venger, a u teftere upisali mnogi evropski skauti.

Zato da završimo sa snovima o budućnosti…

“Svaki igrač želi jednom da napravi skok u jednu od top pet liga. Engleska i Španija su moji favoriti. Real Madrid je moj omiljeni klub, kao dete sam gledao svaku njihovu utakmicu. Moj puni fokus je trenutno potpuno usmeren na Austriju, ali u fudbalu nikada ne možeš da predvidiš šta te čeka. Želim i dalje da igram u ovom ritmu, a ostalo će doći samo od sebe. Ipak, sigurno neću praviti ishitrene poteze”.

Aleksandar Dragović, Marko Arnautović, sada čini se i Vasilije Marković. Niska se nažalost nastavlja.