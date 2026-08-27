On bi da igra još malo: Boaći se nudi klubovima u Gani

Prošle sezone je nastupao za italijanskog niželigaša Renato, a pre toga smo ga nekoliko meseci gledali i u Slogi iz Doboja. Svestan je i Boaći da mu je karijera pri kraju, pa ima još jednu želju – da zaigra u Gani.

“Voleo bih da zaigram u Premijer ligi Gane pre nego što završim karijeru. Nastupao bih za Asante Kotoko ili Medimu. Voleo bih da obučem dres Kotoka, zato što sam dečak iz Asantea i bio bih presrećan kada bih igrao u Otumfu. S druge strane, Medimin stil mi se najviše dopada”, kazao je Boaći.

22.00: (1,48) Muludija Alžir (3,70) Muludija Oran (7,50)

On je tom prilikom istakao i da nema velika finansijska potraživanja.

“U Premijer ligi Gane ne igrate da biste zaradili novac. Koliko god to malo bilo to što klubovi mogu da ponude, meni bi bilo dovoljno. Najvažnije bi mi bilo da igram za navijače i klub koji volim”, poručio je napadač sa 19 nastupa i sedam golova u dresu reprezentacije Gane.

Dosad je Boaći igrao samo za jedan afrički klub, za Al Ahdar iz Libije u sezoni 2022/2023. Nastupao je tada u Kupu konfederacije, drugom po kvalitetu klupskom takmičenju na Crnom kontinentu, ali libijski tim nije uspeo da se domogne nokaut faze, već je eliminisan u grupi. Posle toga Boaćija smo gledali i u dalekoj Maleziji, u prvoligašu Selangoru. Ukupno, igrao je u 10 različitih zemalja, na tri kontinenta.

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