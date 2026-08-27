Šifra 22 – samo Sale Partizan spasava

Razlog: svi najveći evropski uspesi Parnog valjka u 21. veku prelamaju se kroz siluetu legendarnog „broja 22“. Doduše, ovog četvrtka neće biti na terenu, već kraj njega, ali nije mali broj ljubitelja fudbala spreman da konstatuje kako bi i sa 48 godina Saša mogao bolje od pojedinaca iz postojećeg tima. Naročito na osnovu svega što je prikazivao tokom karijere, pa je sad malo te magije, kakvu je znao da emituje i tokom evropskih noći, potrebno njegovom voljenom klubu.

Zagonetka koju samo Saša Ilić može da reši. Enigma je kako izbaciti tvrdi Hetafe iz koloseka, još je veća kako će izgledati Partizan posle tri uzastopna poraza, hoće li ga akumulirana energija sa tribina pokrenuti ka veličanstvenom preokretu ili nekim slučajem vezati mu noge. Ako postoji vera u čudo – a posle madridskih 1:3 plasman u Ligu konferencije bi se tako okarakterisao – onda je ona ispisana imenom i prezimenom aktuelnog šefa stručnog štaba srpskog predstavnika.

Kvota da će Partizan dati najmanje dva gola Hetafeu - 2,75 Dva plasmana u Ligu šampiona, kada je to bilo nezamislivo za ovdašnje prilike, Partizan je ostvario sa Sašom Ilićem u ulozi kapitena, a na sve to valja dodati da je najdalje u takmičenju UEFA Parni valjak dogurao baš kada je za njegovim komandama sedeo Ilić. Zato ima osnova što na Topčiderskom brdu priželjkuju da i Saša kao trener uradi nešto po čemu bi odmah, i u toj kategoriji, ušetao u almanahe sporta. Posebno kada se setimo kako je bilo nekad...

Simbolično, baš na današnji dan, pre 23 godine, Partizan je premijerno zakoračio u Ligu šampiona, kao prvi klub iz naše države, kako god da se ona zvala. Beše to posle revanša u Njukaslu, 28. avgusta 2003, na koji je, prema kazivanju tadašnjeg motorina Alberta Nađa, stigao kao jaganjci na klanje. Posle 0:1 u Beogradu jedva da mu je neko davao šanse, jer je u to vreme engleski tim bio izuzetno snažan. Samo koji mesec ranije takmičenje u Premijer ligi okončao je na trećem mestu, iza Mančester junajteda i Arsenala, a u Humskoj je dobio 1:0 zahvaljujući spretnosti Nolberta Solana. Na toj utakmici upravo je Saša Ilić promašio zicer, ali sve se okrenulo na Sent Džejmsis parku. (Reuters) Ivica Iliev je na Ilićev pas u prostor pogodio početkom drugog poluvremena i odveo meč u produžetke, gde je blistao Ivica Kralj, a onda se legendarni golman istakao i u penal-seriji, da bi jedan od preciznih hitaca sa bele tačke uputio upravo Ilić, a onda Milivoje Ćirković napokon pogodio za ekipu Lotara Mateusa i crno-beli su slavili na severu Engleske.

Zbog veličanstvenog izdanja na toj utakmici, prvi put u novijoj istoriji novinarstva Saša Ilić je dobio ocenu 11, prema mišljenju Zorana Stojadinovića iz Sportskog žurnala. Kako zbog igre (a bio je impresivan), tako i zbog utiska da je bio trener na terenu, pa je, dozivajući Lotara Mateusa, a ovaj ga nije čuo ili nije hteo da ga čuje, morao da dotrči do klupe i vikne: „Uvedi Damca (Damira Čakara, op. aut.) da puca penal“ Dve godine kasnije Lotar Mateus uveliko više nije bio tu. U međuvremenu šansu je dobio tadašnji trener Teleoptika, Vladimir Vermezović, promovisao nekoliko dečaka iz podmlatka u prvi tim (Nemanja Rnić, Ifeani Emeghara, Miroslav Radović, Simon Vukčević), osvojio titulu bez poraza u sezoni 2004/05, a istovremeno stigao do osmine finala UEFA kupa, kao preteče onoga što sad zovemo Liga Evrope.